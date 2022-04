Freuen sich über die erfolgreiche Entwicklung der Volksbankfiliale in Lohne: (von links): Diplom-Ingenieur Carsten Egbers vom Architektur- und Ingenieurbüro Egbers Wietmarschen, Filialleiter Christian Koopmann, Bauherr und Eigentümer Johannes Lübbert zur Lage und der Bürgermeister der Gemeinde Wietmarschen, Alfons Eling. FOTO: Ludger Jungeblut Arbeiten beginnen am Montag Volksbank in Lohne wird erweitert Von Ludger Jungeblut | 25.08.2013, 15:57 Uhr

Am Montag starten die Arbeiten zur Erweiterung der Volksbankfiliale in Lohne, Hauptstraße 39. Das hat der Vorstandssprecher der Volksbank Lingen, Hermann Arens, am Freitag in einem Pressegespräch angekündigt.