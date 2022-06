Neuwahlen, Beförderungen und Ehrungen standen auf der Tagesordnung. In seinem Jahresbericht ließ Ortsbrandmeister Klaus Meß das letzte Jahr Revue passieren. Zu 254 Einsätzen mussten die Feuerwehrfrauen und Männer ausrücken. 59 Brandeinsätze und 124 Hilfeleistungen wurden verzeichnet. Die 62 durch Brandmeldeanlagen verursachten Einsätze waren in den meisten Fällen auf Fehlalarme zurückzuführen. „Es ist dringend erforderlich, den Betreibern die verursachten Kosten in Rechnung zu stellen“, sagte Klaus Meß.

Einige größere Einsätze stellte der Ortsbrandmeister besonders heraus. Beim Brand eines leer stehenden Hauses an der Haselünner Straße, einem Verkehrsunfall mit brennendem Tankwagen in Lohne, einem Wohnhausbrand in der Waldstraße, beim Brand einer Lagerhalle in Altenlingen, eines leer stehenden Wohnhauses an der alten Rheiner Straße und nicht zuletzt beim Großbrand bei der Firma Meyering wurden die Einsatzkräfte stark gefordert. Dazu kamen Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen.

„Auch die Aus- und Weiterbildung kam nicht zu kurz“, erläuterte der Ortsbrandmeister. Insgesamt leisteten die 99 aktiven Kameraden der Ortsfeuerwehr Lingen bei Einsätzen, Dienstabenden und Brandsicherheitswachen 9557 Stunden. Hinzu kommen nochmals rund 9400 Stunden für Übungen, Lehrgänge, verschiedene Arbeitskreise und sonstige Maßnahmen.

„Die Bürger im Emsland haben großes Vertrauen in die Feuerwehren“, sagte Landrat Hermann Bröring. Mit hervorragender Sachkunde und großem Engagement seinen sie jederzeit präsent. „Sie sind Vorbilder unserer Gesellschaft“, würdigte er die Arbeit der Feuerwehrfrauen und Männer.

„Mancher Bürger registriert nicht, dass es sich in Lingen um eine Freiwillige Feuerwehr handelt, die professionell und mit hohem persönlichen Einsatz arbeitet“, sagte Oberbürgermeister Dieter Krone. „Demokratie lebt vom Ehrenamt, wir sind stolz auf sie“, schloss er seine Rede, nicht ohne in den Dank auch die Partnerinnen und Partner der Feuerwehrleute einzubeziehen.

„Jeder hat Vertrauen“

Leitender Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann lobte die hervorragende Zusammenarbeit. „Jeder hat Vertrauen in die Entscheidung des anderen“, betonte er.