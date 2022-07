Jugendliche mit qualifiziertem Sekundarstufe-I-Abschluss können diese Schulform besuchen und erlangen nach drei Jahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur). Das BGA ermöglicht durch die Profilfächer Agrar- und Umwelttechnologie, Betriebs- und Volkswirtschaft, Informationsverarbeitung und Praxis eine fundierte theoretische Ausbildung im Bereich Agrarwirtschaft. Zudem wird eine breite Allgemeinbildung vermittelt. So stehen unter anderem Deutsch, Englisch, Mathematik, eine zweite Fremdsprache, Biologie/Chemie und Sport auf dem Lehrplan. In einem daran anschließenden Jahr kann im Rahmen der dualen Ausbildung der Berufsschulabschluss erworben und die Abschlussprüfung zum Landwirt abgelegt werden.

„Das ist möglich, weil die Inhalte des BGA zu einem großen Teil die in der Ausbildungsverordnung Landwirt/Landwirtin vorgeschriebenen Kenntnisse und Kompetenzen abdecken“, betont Petra Niewiera, Schulleiterin der BBS, in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die noch fehlenden Inhalte werden in der Fachstufe II der Berufsschule vermittelt.

Die praktische Ausbildung wird nach Darstellung von Franz-Josef Ull, Abteilungsleiter Agrarwirtschaft und Ernährung in den BBS, mit den Praktika (17 Wochen) während des Besuchs der Klassen 11, 12 und 13 begonnen. Sie werden in anerkannten Ausbildungsbetrieben durchgeführt.

Diese Praktika ermöglichen es den Schülern, in unterschiedlichen saisonbedingten Arbeitsprozessen Erfahrungen zu sammeln sowie Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Die Absolventen erlangen somit das Abitur und eine fundierte praktische Ausbildung in der Landwirtschaft.

Doppelqualifikation

Auf diesen Aspekt legt Hermann Hermeling, Vorsitzender des Landvolkes Lingen, großen Wert. Diejenigen, die ein Studium anschließen möchten, erhielten durch die Doppelqualifikation einen sehr guten Einblick in die praktische Arbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben, so Hermeling.

Nach Beendigung des Studiums hätten die Absolventen, bedingt durch die praktische Ausbildung, bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, ist Niewiera überzeugt.