Seit 2017 haben die Bürger in Lingen die Möglichkeit, an den vier Adventssamstagen kostenlos den Lili-Bus zu nutzen. Foto: Helmut Kramer up-down up-down Parkhaus in Lingen günstiger Im Advent ist das Fahren mit dem Lili-Bus an Samstagen kostenlos Von Julia Mausch | 09.11.2022, 15:29 Uhr

Kostenlos mit dem Lili-Bus in die Innenstadt fahren oder eine Stunde kostenfrei in der Tiefgarage parken – das ist im Advent in Lingen wieder möglich.