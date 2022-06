Rund 650 Quadratmeter Fläche hat das im Bau befindliche Gebäude für die Wartung von Transportbehältern. FOTO: Wilfried Roggendorf Neue Arbeitsplätze entstehen Lingen: Brennelementefabrik ANF investiert in Wartungsgebäude Von Wilfried Roggendorf | 17.06.2022, 08:23 Uhr

Die Kernenergie ist in Deutschland auf dem Rückzug. Der Atomausstieg steht. ANF hat in Lingen dennoch eine Zukunft: Brennelementehersteller investiert drei Millionen Euro in ein „kontinuierliches Geschäft“.