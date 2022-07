Auch über strittige Themen wie das kirchliche Arbeitsrecht diskutierte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode bei seinem Besuch in der Fachschule St. Franziskus mit angehenden Sozialassistenten und Erziehern. FOTO: Carsten van Bevern up-down up-down An der Glaubensbasis Bischof Bode startet Visitationsreise in der Fachschule St. Franziskus in Lingen Von Carsten van Bevern | 09.02.2013, 06:47 Uhr

An mindestens 35 Tagen wird der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode in diesem Jahr im Dekanat Emsland-Süd unterwegs sein, um mit Mitgliedern von Gemeinden und katholischen Einrichtungen sowie engagierten Laien ins Gespräch zu kommen. Den Start seiner Firmungs- und Visitationsreise bildete am Freitagvormittag der Besuch der Fachschule St. Franziskus für Sozial- und Heilpädagogik in