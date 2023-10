Tatort soll eine Bar in Lingen gewesen sein Hat der Angeklagte einer Frau in die Hose gefasst? Von Anne Bremenkamp | 02.10.2023, 13:27 Uhr Weil er seine ehemalige Kollegin sexuell belästigt haben soll, steht ein Mann vor dem Amtsgericht in Lingen unter Anklage. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einer Bar in Lingen soll ein Mann einer Frau in die Hose gefasst haben. Jetzt ist er wegen sexueller Nötigung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen angeklagt.