In acht Kneipen der Innenstadt Diese Bands spielen beim Altstadtwirtefest in Lingen Von Pia Alberts | 31.07.2023, 07:26 Uhr

Das Altstadtwirtefest lockt in die Lingener Innenstadt ein. Am Samstag, 12. August, spielen acht Bands in acht Lingener Kneipen.