Viel Regen, wenige Besucher: Am Freitag besuchten nach Einschätzung des Veranstalters und der Polizei rund 4000 Menschen das Altstadtfest. Am Samstag und Sonntag zog es wesentlich mehr Besucher in die Innenstadt.

Foto: Lars Schröer