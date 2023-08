Traditionell startet das Lingener Altstadtfest am Freitag um 20 Uhr mit einem Bierfassanstich durch den Bürgermeister Stefan Heskamp. Anschließend unterhalten Musiker die Gäste auf insgesamt sechs Bühnen, die in der ganzen Innenstadt verteilt sind. Die Veranstaltung geht bis 1 Uhr.

Mit dem Lili-Bus zum Altstadtfest

Die Innenstadt ist bequem mit dem Lili-Bus zu erreichen. Im Stundentakt fahren die Busse Richtung ZOB und bringen die Gäste von dort aus auch wieder nach Hause. Zum Altstadtfest wurden zusätzliche Abfahrtzeiten eingerichtet, sodass die Busse auch noch zu späterer Stunde abfahren.

Linien Zusätzliche Abfahrtszeiten 10 - 11 - 21 - 31 - 41 - 60 - 71 22.35 I 23.35 I 0.35 I 1.35 74 22.10 I 23.10 I 0.10 I 1.10

Hier alle Bühnen mit dem Wochenendprogramm aufgezählt:

Sparkasse Emsland-Bühne (Standort Am Marktplatz)

Freitag

20 Uhr: Eröffnung durch den Bürgermeister Stefan Heskamp

20.30 bis 1 Uhr: Accuracy! Eine Rockband aus dem Norden.

Samstag

14 bis 16 Uhr: Orchester Harmonie Euterpe

20 bis 1 Uhr: Faders Up! Sie spielen Klassiker und aktuelle Hits der Rock- und Popmusik

21.30 bis 22.30 Uhr: Special Live-Act Ian Hooper. Der US-amerikanische Sänger wurde als Frontman von „Mighty Oaks" bekannt und nahm bei „Sing meinen Song" teil

Sonntag: Familientag und verkausoffener Sonntag

13.30 bis 14 Uhr: Lingener Theo - Compagnie Wurst „Cést bien ici“

15 bis 16 Uhr: Kinder-Mit-Mach-Show mit „ 3Berlin “

“ 16.30 bis 17 Uhr: Lingener Theo – Compagnie Wurst „Cést bien ici“

17 bis 17.30 Uhr: Übergabe Kinder- u. Jugendförderpreis

17.45 Uhr: Siegerehrung „Lingener Theo 2023“

Emsländische Volksbank - Bühne (Standort Am Pulverturm)

Freitag ab 19 Uhr

HÖRBAR: Die Band stammt aus dem emsländischen Dohren und verbindet Rock- und Popklassiker mit ihrem ganz eigenen Stil.

Klabusterbernd: Sie spielen poppig angehauchten Punkrock.

Samstag ab 19 Uhr

Mittwochz: Die Rockband singt die Klassiker von AC/DC bis hinzu ZZ-Top

SURFN.-Bühne (Standort Am Universitätsplatz)

Freitag

20 bis 1 Uhr: 70er und 80er Jahre-Party mit DJ Marco-Thore

Samstag

15 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag mit den Tanzmariechen des KVL, dem Shanty Chor Geeste und einem Mit-Mach-Programm von Sabine Fastabend

Vorverkauf: 6,50 Euro (Erhältlich in der Tourist Information)

Tageskasse: 8 Euro inklusive Kaffee, Kuchen und Verlosung.

Ab 20 Uhr: Schlager- und Oldienacht mit DJ Marco-Thore

Sonntag

15 bis 17 Uhr: Kaffee und Kuchen sowie eine Hüpfburg, ein Wühl-Zelt und eine Kinder-Schmink-Aktion für die Kleinen.

Burgmeyer-Immobilien-Bühne (Standort Im Amtsgerichtshof)

Freitag ab 19 Uhr

Relics: Die Rockband eröffnet am Freitag die Bühne

Franci's Finest: Die Schulband vom Franziskusgymnasium Lingen spielt rockige Stücke und Popsongs

PURPLE RHINO: In den Liedern der Rock-Band geht es um Dinge wie Freundschaft, Party, Liebe, Hass und Frieden

Dirty Fingers: Die Band unterhält die Gäste mit Rock-Klassikern

Samstag ab 19 Uhr

Kaiser‘s Connection

Holmes & Watson Quartett: Die Band spielt Rock Klassiker der 70er, 80er und 90er Jahre

Acoustic Steel: Die Lohner Band spielt Rock- und Metal-Klassiker unplugged

Berentzen Party Meile (Standort Am Neuen Rathaus)

Freitag und Samstag: Der größte Open-Air-Club bietet den besten Sound der Stadt mit regionalen und überregionalen Top DJ-Acts.

Rock am Pferdemarkt

Freitag ab 18 Uhr spielen die Bands Liebe 3000, Great Escapes, Mola, Raum 27 und Turbostaat.

Samstag ab 18 Uhr rocken ZecondZ, Josys Boyfriend, Radio Havanna, Rogers und The Subways die Bühne.

Lingener Theo

Am Sonntag wird der jährliche Kleinkunstwettbewerb „Lingener Theo“ stattfinden. An verschiedenen Standorten in der Lingener Innenstadt werden verschiedene Künstler ihre Werke präsentieren.

Marktplatz, 13.30 und 16:.0 Uhr: Compagnie Wurst „Cést bien ici“

Pferdemarkt, 15 und 17 Uhr: Jana Korb

Burgstraße/Ecke Baccumer Straße, 14.30, 15.30 und 17 Uhr: Felice & Cortes

Amtsgerichthof Bühne, 14, 15.30 und 16.30 Uhr: Y medio teatro

Amtsgerichthof Platz, 14.30 und 16 Uhr: Natalie Reckert

Flohmarkt am Samstag

Abseits des Trubels findet am Samstag von 7 bis 17 Uhr ein privater Flohmarkt in der Schlachterstraße und Zum Neuen Hafen statt.