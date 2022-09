Trotz Corona: 2021 spielte die Rockband Itchy auf der Bühne bei Rock am Pferdemarkt. Foto: Jörg Everding up-down up-down Der Zeitplan steht fest Altstadtfest in Lingen: Diese Bands spielen bei Rock am Pferdemarkt Von Anna Niere | 13.09.2022, 19:04 Uhr

Rock am Pferdemarkt steigt während des Altstadtfestes in Lingen am 16. und 17. September. Neben Rockmusik gibt es in diesem Jahr auch Rap, Hip Hop und Punk. Wir stellen den Zeitplan und das Line-Up vor.