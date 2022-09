Vor der DJ-Bühne am Neuen Rathaus konnte auch auf dem Altstadtfest 2019 getanzt werden. Archivfoto: Lars Schröer up-down up-down Logo NEO Partymeile mit Elektromusik Hier kannst Du auf dem Altstadtfest in Lingen tanzen wie im Club Von Anna Niere | 15.09.2022, 18:41 Uhr

Auf dem Altstadtfest in Lingen gibt es am 16. und 17. September nicht nur Livemusik zu hören. Die Area vor dem Neuen Rathaus wird für zwei Abende zur Partymeile. Diese DJs bringen Club-Feeling in die Innenstadt.