Traditionell startete das Lingener Altstatdfest mit dem Bierfassanstich auf dem Marktplatz durch den Bürgermeister Stefan Heskamp. Kurz darauf rockten Accuracy die Bühne und heizten die Stimmung trotz untergehender Sonne ordentlich auf.

Von nebenan drangen vom Pulverturm schon die Klänge der Band Hörbar herüber. Klabusterbernd, die den Besuchern schon vom diesjährigen Lautfeuer-Festival bekannt sind, beendeten den Abend am Pulverturm. Auch im Amtsgerichtshof war es laut: Hier übernahm Rockmusik die Bühne mit den Bands Relics, Franci‘s Finest, Purple Rhino und Dirty Fingers.

Weniger rockig, aber dennoch stimmungsvoll ging es mit den DJs am Universitätsplatz und am Neuen Rathaus auf der Berentzen Partymeile zu. So verregnet der Altstadtfest-Freitag im vergangenen Jahr war, so trocken blieb es in diesem Jahr. Die Zapfhähne waren das einzige, was an diesem Abend nicht aufhören wollte zu fließen.

Startschuss auch bei Rock am Pferdemarkt

Auch das parallel stattfindende Festival Rock am Pferdemarkt konnte einen gelungenen ersten Abend verzeichnen. Die in Lingen beheimatete Band Liebe3000 eröffnete die Veranstaltung und zog viele Besucher auf den Pferdemarkt. Als Highlight des Freitagabends füllten Turbostaat und Raum27 den Platz vor der Bühne. Weit nach Mitternacht beendeten die zwei Jungs von Raum27 das Festival unter lautem Applaus.

So sieht das Programm für Samstag, 16. September aus

Der Samstag startet früh: Bereits ab 7 Uhr startet der Flohmarkt, und ab 14 Uhr ertönen die ersten Klänge vom Marktplatz.

Marktplatz, Sparkasse Emsland-Bühne

14-16 Uhr: Orchester Harmonie Euterpe

20 bis 1 Uhr: Faders Up! Sie spielen Klassiker und aktuelle Hits der Rock- und Popmusik

21.30 bis 22.30 Uhr: Special Live-Act Ian Hooper. Der US-amerikanische Sänger wurde als Frontman von „Mighty Oaks“ bekannt und nahm bei „Sing meinen Song“ teil

Am Pulverturm, Emsländische Volksbank-Bühne

Ab 19 Uhr: Mittwochz. Die Rockband singt die Klassiker von AC/DC bis hinzu ZZ-Top

Am Universitätsplatz, SURFN.-Bühne

15 bis 17 Uhr: Seniorennachmittag mit den Tanzmariechen des KVL, dem Shanty Chor Geeste und einem Mit-Mach-Programm von Sabine Fastabend

Ab 20 Uhr: Schlager- und Oldienacht mit DJ Marco-Thore

Im Amtsgerichthof, Burgmeyer-Immobilien-Bühne

Ab 19 Uhr:

Kaiser‘s Connection

Holmes & Watson Quartett: Die Band spielt Rock Klassiker der 70er, 80er und 90er Jahre



Acoustic Steel: Die Lohner Band spielt Rock- und Metal-Klassiker unplugged

Am Neuen Rathaus, Berentzen-Party-Meile

Der größte Open-Air-Club bietet den besten Sound der Stadt mit regionalen und überregionalen Top DJ-Acts.

Rock am Pferdemarkt

Samstag ab 18 Uhr rocken ZecondZ, Josys Boyfriend, Radio Havanna, Rogers und The Subways die Bühne.

Schlachterstraße und Zum Neuen Hafen

Von 7 bis 17 Uhr findet hier ein privater Flohmarkt abseits des Trubels vom Altstadtfest statt.