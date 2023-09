Drei Tage lang verwandelt sich die Lingener Innenstadt in eine bunte Meile mit einem abwechslungsreichen Repertoire und vielen Highlights. Am Samstag haben die Live-Acts für Stimmung auf dem Altstadtfest gesorgt.

Verteilt in der ganzen Innenstadt haben Musiker die Gäste auf sechs Bühnen unterhalten. Neben „Mighty Oaks“-Frontman Ian Hooper, rockten ZecondZ, Josys Boyfriend, Radio Havanna, Rogers und The Subways. Doch auch am Pulverturm sorgte die Band Mittwochz für tolle Unterhaltung.

Weniger rockig, aber dennoch elektrisierend ging es mit den DJs am Universitätsplatz und am Neuen Rathaus auf der Berentzen Partymeile zu.

Das Programm für Sonntag, 17. September

Das Altstadtfest in Lingen steht am letzten Tag ganz im Zeichen der Familie. Am Familientag kommen die Kleinen auf ihre Kosten. Gleichzetig haben die Geschäfte in der Innensatdt geöffnet. Das ist für Sonntag, 17. September, geplant:

Sparkasse Emsland-Bühne (Auf dem Marktplatz)

13:30 - 14 Uhr Lingener Theo – Compagnie Wurst „Cést bien ici“

15 - 16 Uhr Kinder-Mit-Mach-Show mit „3Berlin“

16:30 - 17 Uhr Lingener Theo – Compagnie Wurst „Cést bien ici“

17 - 17:30 Uhr Übergabe Kinder- u. Jugendförderpreis

17:45 Uhr Siegerehrung „Lingener Theo 2023“

SURFN.-Bühne (Standort Am Universitätsplatz)

15 bis 17 Uhr: Kaffee und Kuchen sowie eine Hüpfburg, ein Wühl-Zelt und eine Kinder-Schmink-Aktion für die Kleinen.

Lingener Theo

Am Sonntag wird der Kleinkunstwettbewerb „Lingener Theo“ stattfinden. An verschiedenen Standorten in der Lingener Innenstadt werden unterschiedliche Künstler ihre Werke präsentieren.

Marktplatz, 13.30 und 16 Uhr: Compagnie Wurst „Cést bien ici“

Pferdemarkt, 15 und 17 Uhr: Jana Korb

Burgstraße/Ecke Baccumer Straße, 14.30, 15.30 und 17 Uhr: Felice & Cortes

Amtsgerichthof Bühne, 14, 15.30 und 16.30 Uhr: Y medio teatro

Amtsgerichthof Platz, 14.30 und 16 Uhr: Natalie Reckert