Alina Radkovska ist die erste vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Studentin am Campus Lingen. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Flucht aus der Ukraine Studium für eine ungewisse Zukunft: So ergeht es Alina in Lingen Von Wilfried Roggendorf | 01.02.2023, 13:37 Uhr

Alina Radkovska floh im März 2022 vor den russischen Luftangriffen auf ihre Heimatstadt Mykolajiv in der Ukraine. Jetzt studiert die 18-Jährige am Campus Lingen. Bis zum Sommersemester ist alles für sie bereitet - doch was kommt dann?