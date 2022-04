Bernd Lucke, Professor für Makroökonomie und AfD-Bundesvorsitzender. FOTO: dpa AfD-Spitzenkandidat hält Rede Lucke kommt Sonntag nach Lingen Von PM. | 24.08.2013, 11:15 Uhr

Der Spitzenkandidat der „Alternative für Deutschland“ (AfD) für die Bundestagswahl am 22. September kommt nach Lingen: Auf dem Marktplatz wird Bernd Lucke am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr eine Rede zur politischen Situation in Deutschland und Europa halten. Laut AfD-Mitteilung will er die desaströsen Folgen der Situation benennen und klare Alternativen aufzeigen.