Erlös geht an die Jugendarbeit Der elfte Adventskalender der evangelischen Gemeinden in Lingen Von Carsten van Bevern | 20.10.2023, 07:34 Uhr Einen Kalender für die Adventszeit präsentieren zum elften Mal die fünf evangelischen Kirchengemeinden in Lingen (von links): Wolfgang Talle, Pastorin Verena Tretter, Pastorin auf Probe Banne, Sandra Hermanski und Silke Krieger. Foto: Koordinationsteam Adventskalender up-down up-down

Zum elften Mal bieten die fünf evangelischen Kirchengemeinden in Lingen einen Adventskalender an. Käufer können damit das Haus schmücken und gleichzeitig einen von 130 Preisen gewinnen. Das Beste: Der Reinerlös geht an die Kinder-und Jugendarbeit in der Stadt.