Priester wechselt nach Nordhorn Abschied aus Lingen: Was Pastor Sinnigen in Erinnerung bleibt Von Thomas Pertz | 18.10.2023, 14:18 Uhr Pastor Hartmut Sinnigen verlässt zum 1. März 2024 die Pfarreigemeinde St. Josef in Laxten und übernimmt eine neue Aufgabe in Nordhorn. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Hartmut Sinnigen ist kein bloßer Verwalter des Glaubens. Er lebt ihn. Das spürt jeder, der mit dem 54-jährigen Priester in Lingen die Ebene des oberflächlichen Smalltalks verlässt und in die Tiefe geht. Dort, wo die existenziellen Fragen des Lebens zu finden sind. Diesen Fragen wird Sinnigen künftig in Nordhorn nachgehen.