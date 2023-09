Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Anstelle der nicht mehr sanierungsfähigen alten Gebäudesubstanz werden an der Sternstraße 95 kleine und barrierefreie Wohnungen, 30 bis 35 Quadratmeter groß, im Erdgeschoss und in den Obergeschossen entstehen. Im Erdgeschoss werden es 17 sein, die zu einem vergünstigten Mietpreis nach den Vorgaben der Stadt Lingen angeboten werden.

Kündigungen zum Ende 2022

Pro Urban hatte deshalb Anfang 2022 den Mietern in den Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen zum Jahresende gekündigt. Das Problem: Die Wohnungsmiete in den Gebäuden war günstig. Günstigen, alternativen Wohnraum in der Stadt zu finden, ist allerdings sehr schwer. Beispiele waren eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die von ihrer schwierigen Suche berichtete, und eine sechsköpfige Familie, die im Juni 2023 immer noch dort wohnte, weil sie keine andere Wohnung gefunden hatte.

Abrissarbeiten verzögerten sich

Der ursprüngliche Plan von Pro Urban war, die Gebäude Anfang 2023 abzureißen. „Wir hatten aber von Anfang an versprochen, dass wir niemanden rauswerfen, sondern mithelfen, etwas Anderes zu finden“, sagte Pro Urban-Geschäftsführer Raphael Wellen. Daran habe sich das Unternehmen auch gehalten.

Die meisten Familien hatten von sich aus eine neue Wohnung gefunden. „Bei einigen Familien haben wir mitgeholfen“, sagte der Geschäftsführer und verwies auf die guten Kontakte des Unternehmens in der Branche. Pro Urban habe sich angesichts der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt da auch in einer moralischen Verpflichtung gesehen, so Wellen.

Ein Blick von der Feldstraße in die Sternstraße hinein: So soll der Gebäudekomplex Sternstraße 1-9 nach der Fertigstellung des Neubaus aussehen. Foto: Pro Urban

Durch die Verzögerungen beim Abriss hat sich die Realisierung des Vorhabens entsprechend nach hinten verschoben. Günstiger ist es auch nicht geworden - im Gegenteil. Wellen verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die gestiegenen Materialkosten. Am Konzept werde Pro Urban gleichwohl festhalten.

„Unser Bauantrag liegt seit rund drei Monaten bei der Lingener Stadtverwaltung“, erklärte der Geschäftsführer. Sobald die Genehmigung vorliege, werde Pro Urban mit der Umsetzung des Vorhabens beginnen.