Geschafft! Der Abijahrgang 2023 des Gymnasiums Georgianum. Foto: Lars Schröer up-down up-down Große Feier am Gymnasium Abi 2023 am Georgianum in Lingen: Sie haben es geschafft Von Nicole Weymann | 30.06.2023, 14:38 Uhr

Das Abitur 2023 haben 123 junge Menschen am Gymnasium Georgianum in Lingen bestanden. Am Freitag erhielten die Schüler ihre Zeugnisse. Alle Namen der Absolventen.