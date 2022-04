Die gelben Tonnen in Lingen werden in dieser Woche geleert. FOTO: Michael Gründel Welcher Ortsteil ist wann dran? Abholtermine der Gelben Tonnen sorgen in Lingen für Verwirrung Von Julia Mausch | 26.04.2022, 19:37 Uhr

Die gelben Tonnen in Lingen werden in dieser Woche geleert. Da Remondis vier Tage für die Leerung angedacht hat, wissen viele Lingener nicht, wann sie an der Reihe sind. Das Unternehmen bringt nun ein Licht ins Dunkel.