Drei Täter gesucht Versuchter Raub am Kanal in Lingen

Versuchter Raub am Kanal in Lingen

Die Polizei sucht nach drei Männern. Foto: Michael Gründel

Lingen. Ein 29-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Lingen überfallen worden. Die Tat ereignete sich in Höhe der Meckerbrücke über den Dortmund-Ems-Kanal.