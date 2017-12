Antrag von Forum Ausschuss gegen separate Räume für Flüchtlingscafé in Lingen

Hand in Hand: Für ein besseres Miteinander setzt sich der neue Verein Flüchtlingsforum für Integration und Menschenrechte ein. Foto: Caroline Theiling

Lingen. Der Ausschuss für Familie, Soziales und Integration der Stadt Lingen unterstützt die Absicht des Vereins „Flüchtlingsforum für Integration und Menschenrechte“ zur Einrichtung eines „Café International“ in Lingen. Anders als vom Verein gewünscht, soll dieses Café aber nicht in dazu separat angemieteten Räumlichkeiten in der Stadt eingerichtet und auch kein zusätzliches Personal eingestellt werden.