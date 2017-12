Zur Flüchtlingsarbeit: Doppelstrukturen vermeiden

Lingen. Doppelstrukturen gilt es in der Arbeit mit Geflüchteten zu vermeiden, meint der Kommentator.

Ein Café als Treffpunkt für geflüchtete Menschen in Lingen ist eine gute Idee. Keine gute Idee ist es, das Café in separat angemieteten Räumen mit hauptamtlicher Betreuung einzurichten.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung und das einstimmige Votum des Sozialausschusses waren richtig, weil sie Engagement nicht im Kein ersticken, gleichzeitig aber Doppelstrukturen in der Stadt vermeiden.

Es herrscht in Lingen, vor allem nicht in der Innenstadt, kein Mangel an Räumlichkeiten von Initiativen und Vereinen, die Platz haben und auch anbieten möchten, damit das Flüchtlingsforum für Integration und Menschenrechte seine Aktivitäten entwickeln kann.

Automatisch käme es auf diese Weise auch zu einem Austausch mit anderen Gruppen unter einem Dach, was der Integration nur förderlich ist. Außerdem: Die inhaltliche Unterstützung der Flüchtlingsarbeit in Lingen liegt bei den Fachkräften des SKM in guten Händen, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen, die zum Beispiel als Integrationslotsen zur Verfügung stehen. Zusätzliche Personaleinstellungen für ein solches Café International sind also nicht notwendig.

Es liegt nun an dem neuen Forum selbst, wie es mit dem Beschluss des Ausschusses umgeht. Maximalforderungen, das lehrt die Erfahrung, führen eher selten zum Ziel.