Festimpressionen 2017 Kivelinge übergeben Fotobuch an Lingener Stadtarchiv

Lingen. Die Kivelinge haben jetzt ein Exemplar ihres Fotobuches über das Kivelingsfest 2017 an das Lingener Stadtarchiv übergeben.

Das haben die Kivelinge jetzt mitgeteilt. Seit 2008 hat es sich der Förderverein zur Aufgabe gemacht, das Festgeschehen in einem Buch festzuhalten. Mit diesem vierten Band wird das Kivelingsfest 2017 nachgezeichnet. Wie bei den vorherigen Ausgaben, galt es, aus einer schier unüberschaubaren Menge an Fotos, erstellt von den Fotografen von „Blende 86“, Festteilnehmern und Besuchern, auszuwählen.

Chronologie

Das Augenmerk der Redaktion lag den Angaben zufolge darauf, alle Facetten eines Kivelingsfestes und besonders die Aktivitäten der elf Kivelingssektionen zu dokumentieren. König Philip Peistrup und Königin Hannah Paschkowski spielen eine zentrale Rolle in dem Buch. Vom Königsschuss 2014 über die Festchronologie bis hin zur Proklamation des neuen Königs Johannes Kruse mit Königin Julia Duscha treten sie immer wieder in Erscheinung.

Archivmaterial

Zur Übergabe des Exemplars mit der Nummer 72 – in Anlehnung an das Gründungsjahr der Kivelinge 1372 – und des Festfilmes „Kivelingsfest 2017 – Der Film“ besuchten der erste Vorsitzende Heinrich Gehring, der zweite Vorsitzende Hendrik Kampmann, Kommandeur Nils Deymann und Archivar Detlef Rosemann den Stadtarchivar Mirko Crabus. Crabus freute sich über die Übergabe des Fotobuches, das er gerne in das bereits vorhandene Archivmaterial über den Bürgersöhneaufzug zu Lingen einzugliedern versprach.

Anzeige Anzeige

Restexemplare

Restexemplare der limitierten Auflage der Festimpressionen und des ebenfalls geförderten Filmdokuments können über die Homepage des Fördervereins www.foerderverein-kivelinge.de bestellt werden.