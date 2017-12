Nationalballet aus Moldawien „Der Nussknacker“ verzaubert im Lingener Theater

Lingen. Das Moldawische Nationalballet hat mit einer traditionellen Inszenierung von Veaceslav Ocunev des Balletts „Der Nussknacker“ mit raumgreifenden Choreografien von Juri Grigorovici und farbenprächtigen Kostümen (Irina Press) im ausverkauften Theater an der Wilhelmshöhe für eine festliche Weihnachtseinstimmung gesorgt.

Viele Familien mit jüngeren Kindern (überwiegend Mädchen) waren im Publikum, die sich sehr an der altersunabhängigen Inszenierung des musikalischen Zweiakters erfreuten.

Bilderbuchartig entfaltete sich die Geschichte vor einem voluminösen Bühnenbild, einem überaus großen Weihnachtsbaum und unter Einsatz eines perfekt inszenierten Lichtdesigns. Das Ballett „Der Nussknacker“, mit der Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky (1892 fand die Uraufführung in Sankt Petersburg statt) gehört zu den bekanntesten Ballettstücken überhaupt. Die Inszenierungen lassen immer wieder die Herzen junger Hobby-Balletttänzer höher schlagen.

Klassisch inszeniert

Im Lingener Theater jedenfalls gab es während der Pause und am Ende viele leuchtende und verträumt wirkende Augen im Foyer zu sehen. Auch machten einige Äußerungen der Zuschauer deutlich, dass das klassisch inszenierte Ballett sie in eine festliche Weihnachtsstimmung gebracht habe. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Klara und ihr Bruder Fritz, die von ihrem Patenonkel Ratsherr Drosselmeier am Weihnachtsabend Puppen geschenkt bekommen. Klara bekommt einen schönen, roten Nussknacker. Drosselmeier ist ein begnadeter Spielzeugmacher, der große Freude daran hat, in der Rolle eines Zauberers seine Puppen zum Leben erwecken zu lassen. Er inszeniert vor den Verwandten ein buntes und ausgelassenes Puppenspektakel. Fritz macht anschließend versehentlich den Nussknacker seiner Schwester kaputt, woraufhin diese untröstlich ist. Der Vater ist sauer auf seinen Sohn, und Klara wiegt traurig ihren Nussknacker im Arm.

Weihnachtstanz

Ein traditioneller Weihnachtstanz im festlich geschmückten Wohnzimmer beendet das familiäre Beisammensein. Wenig später schläft Klara ein. Sie träumt, dass der Nussknacker, der sich in einen stattlichen Prinzen verwandelt hat, gegen den Mäusekönig und sein Gefolge einen harten Kampf auszufechten hat. Mit ihm fliegt Klara dann in das Königreich der Weihnachtsbäume. Dabei werden sie von tanzenden Schneeflocken, funkelnden Sternenlichtern und Puppen begleitet.

Kampf mit dem Mäusekönig

Ein erneuter Kampf mit dem Mäusekönig, der den Prinzen als Sieger hervorgehen lässt, ruft die Puppen der unterschiedlichen Nationen zu einem Freudentanz auf. Französische, spanische, chinesische, orientalische und russische Tänze begleiten den Höhepunkt des dargestellten Glücks, der sich in Form eines formvollendeten Pas-de-deux und eines anmutig getanzten Walzers offenbart.

Alles war nur ein Traum

Als Klara am Morgen erwacht, wird deutlich, dass alles nur ein Traum war. Doch zu dem Zeitpunkt hatte das Publikum den von der Bühne aus verströmenden Traum längst schon übernommen.

Der intensive Applaus machte deutlich, dass das hochkarätige Tanz-Ensemble mit der Kunstform Ballett und einer traditionellen Umsetzung nach wie vor eine schöne Brücke zu den Herzen der Zuschauer schlagen kann.