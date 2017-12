Diskussion im Ausschuss Umzug des Mehrgenerationenhauses wirkt sich positiv aus

Lingen. Der Ausschuss für Familie, Soziales und Integration hat einstimmig empfohlen, das Mehrgenerationenhaus in Lingen 2018 mit 20000 Euro zu unterstützen. Die Arbeit des Hauses stellte Leiter Frank Lüßling im Ausschuss vor, aus dem es auch kritische Fragen zur Einrichtung in der Mühlentorstraße gab.

Das Mehrgenerationenhaus in Lingen hat Anfang 2006 seine Arbeit aufgenommen. Vor zwei Jahren erfolgte ein Umzug ein paar Häuser weiter in die Mühlentorstraße 6 in die ehemaligen Räumlichkeiten des „Piano“. Die bessere optische Wahrnehmbarkeit hat sich den Worten von Lüßling zufolge deutlich positiv ausgewirkt. „Die Besucherzahl im offenen Treff ist stark angestiegen“, sagte der Sozialarbeiter.

Lüßling stellte anschließend die verschiedenen Angebote des Hauses vor, das neben der Stadt verschiedene weitere Finanzgeber hat. Den größten Anteil mit 30000 Euro zahlt das Bundesfamilienministerium. Weitere Mittel fließen unter anderem vom Land, vom St. Bonifatius-Hospital und aus eigenen Einnahmen des Cafés sowie Nutzungsgebühren.

Das Haus dient nach Angaben von Lüßling als Anlaufstelle für verschiedene Institutionen, Gruppen und Initiativen und bietet ein breit gefächertes und generationenübergreifendes Beratungsangebot an. Eine große Rolle spielt dabei der offene Treff. Dort kommen Lüßling als hauptamtlicher Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen mit Besuchern ins Gespräch, fragen Bedürfnisse ab und vermitteln.

Kritische Fragen im Ausschuss

In der anschließenden Diskussion war für Sabine Stüting von den Bürgernahen nicht erkennbar, wo genau die eigene konzeptionelle Arbeit im Mehrgenerationenhaus erkennbar sei. Martina Lippert (SPD) erinnerte an die Debatte um die Einrichtung des Mehrgenerationenhauses und an das Frauen- und Mütterzentrum am Konrad Adenauer-Ring, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt hat. Anne Coßmann-Wübbel, Sozialarbeiterin im Diakonischen Werk des Kirchenkreises Emsland-Bentheim verwies darauf, dass es viele dieser Angebote des Mehrgenerationenhauses auch an anderen Orten der Stadt gebe. „Viele unserer Klienten fühlen sich nicht wohl im Mehrgenerationenhaus, das sie eher als Einrichtung für Bildungsnahe empfinden. Wie ist Ihre Wahrnehmung?“, fragte sie Lüßling. „Ich habe eine andere“, entgegnete dieser und verwies auf die große Inanspruchnahme des Hauses in der Mühlentorstraße durch verschiedene Gruppen unterschiedlichen Alters und sozialer Herkunft.

