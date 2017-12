Gutes Geschäftsjahr als Ansporn für 2018

Lingen. Dass die Emco-Gruppe einen neuen Umsatzrekord eingefahren hat, rundet das gute Geschäftsjahr ab – und ist Ansporn zugleich für 2018, so der Kommentator.

Der Erfolg der Emco-Gruppe in Lingen hat mehrere Gründe: Neben einer hervorragend ausgebildeten Belegschaft mit einer hohen Bindung an das Unternehmen ist die große Fertigungstiefe in den einzelnen Produktionsbereichen bemerkenswert. Hinzu kommt eine ausgeprägte Innovationskraft zur Entwicklung neuer marktfähiger Produkte.

Der Tod von Visionär Harald Müller Ende 2015 als das Gesicht des Familienunternehmens hat keine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Ein wichtiger Garant dafür ist Christian Gnaß. Mit großer Umsicht und Behutsamkeit hat der Geschäftsführende Gesellschafter Veränderungen in der Emco-Gruppe eingeleitet, die in ihrer Summe der Holding und ihren Beschäftigten zugutekommen. Dazu gehört die Stärkung der Kernkompetenzen mit dem Tausch von Geschäftsbereichen im Zusammenspiel mit dem Unternehmen Kampmann. Letzteres war übrigens auch ein Beleg für den partnerschaftlichen Umgang zwischen Hendrik Kampmann und Gnaß zum Wohle beider Industriebetriebe in der Stadt Lingen.

Die Entscheidung im Jahr 2017 für Daniel Sarbandi und damit für eine zweiköpfige Geschäftsleitung der Emco-Gruppe beschreibt die weiteren Veränderungen in der Organisationsstruktur des Unternehmens. Dass er von außen kommt, ist ein Vor- und kein Nachteil, ermöglicht dies doch einen unvoreingenommenen Blick auf interne Abläufe.

