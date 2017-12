Rückkehreraktion der Ems-Achse Erst der Familienbesuch in Lingen, dann die Karriere?

Erst der Familienbesuch in Lingen, dann die Karriere? MEC öffnen

Das Team der Ems-Achse und die Studierenden vom Campus Lingen werben während der Weihnachtszeit um Rückkehrer. Oberbürgermeister Dieter Krone und Sandra Prekel von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen unterstützten die Aktion vor Ort. Foto: Stadt Lingen

Lingen. Eine „Rückkehreraktion“ der Wachstumsregion „Ems-Achse“ in der Einkaufspassage Lookentor in Lingen hat auf Karrierechancen in der Region aufmerksam gemacht.