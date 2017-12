Viele Ermäßigungen Der „Lingen-Pass“ ist ab Januar 2018 erhältlich

Lingen. Der „Lingen-Pass“ ist ab Anfang 2018 bei der Stadt Lingen erhältlich. Berechtigte bekommen damit viele Ermäßigungen, die sich teilweise mit denen des Familienpasses decken. Darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin.

„Mit dem Lingen-Pass bieten wir Bürgerinnen und Bürgern, die nur über ein geringes Einkommen verfügen, zahlreiche Vergünstigungen im Kultur- und Freizeitbereich. Dieses Programm sorgt für mehr Chancengleichheit in unserer Stadt“, beschrieb Oberbürgermeister Dieter Krone das Ziel hinter dem neuen Angebot der Stadt Lingen. „Wir schaffen damit zugleich eine Ergänzung zum familienpolitischen Programm der Stadt Lingen“, erläuterte Dezernentin Monika Schwegmann. So gebe es beispielsweise Vergünstigungen für Fahrten mit dem LiLi-Bus, die Nutzung der Bücherei, Besuche des Theaters, die Angebote des TPZ, der Kunstschule, der VHS, der Linus Lingen Wasserwelten und des Emslandmuseums. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Programm die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe in unserer Stadt deutlich ausweiten“, führt Annette Wintermann, die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Soziales und Integration, aus.

Auch Studenten können den Pass bekommen

Der Lingen-Pass wird ab dem 2. Januar 2018 auf Antrag bei der Stadtverwaltung im Fachbereich Jugendhilfe, Arbeit und Soziales sowie im Bürgerbüro an Bürger ausgehändigt, die Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld, Hartz IV), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SBG XII (Sozialhilfe), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sowie an Geringverdiener mit Anspruch auf Wohngeld. Auch Studenten erhalten diesen Pass, sofern sie in Lingen ihren ersten Wohnsitz nachweisen können und BAföG beziehen. Der neue Pass kann jeweils für ein Jahr beantragt werden. Er ist nur in Verbindung mit einem Personalausweis gültig. Jedes Familienmitglied erhält einen Ausweis.

Ermäßigter Eintritt

Die Inhaber des Lingen-Passes erhalten bei vielen städtischen Einrichtungen ermäßigten Eintritt. Einige Beispiele: Bei der Nutzung des LiLi-Busses erhalten Passinhaber die Möglichkeit, eine verbilligte Zehnerkarte bei der VGE-Süd zu erwerben. Anstelle von 15 Euro zahlen sie nur 12 Euro. Erwachsene erhalten beim Besuch des Hallenbades eine Ermäßigung des Badetarifes von einem Euro. Auf Abo-Reihen im Theater gibt es einen Preisnachlass von fünf Euro je Karte. Zusätzlich werden Theaterkarten, die bis 15 Minuten vor Beginn der jeweiligen Aufführung nicht verkauft sind, als „Last-Minute-Karten“ mit 50 Prozent Nachlass ausgegeben.

Die Lingener Tafel akzeptiert alle Inhaber des Passes als Kunden. Damit entfällt für die Kunden der Tafel der weitergehende Einkommensnachweis. Für Inhaber des Passes werden im Emslandmuseum die Einzeleintrittspreise um jeweils 50 Prozent auf zwei Euro für Erwachsene und ein Euro für Kinder reduziert. Darüber hinaus gibt es kostenlos das „5-Musea-Kombi-Ticket“, das einen verbilligten Eintritt in einigen grenzüberschreitenden Museen ermöglicht.

