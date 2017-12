Einbruch am Samstag im Lingener Ortsteil Baccum MEC öffnen

Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus im Lingener Ortsteil Baccum ein. Symbolfoto: dpa

Lingen. Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 15 und 18.20 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Zur Schöttmer im Lingener Ortsteil Baccum eingedrungen.