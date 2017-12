„Ästhetische Bildung“ Einzigartiges Kunstprojekt: Auch dem Apfel wird Beachtung geschenkt

Lingen . Es ist ein Wintertag, wie es viele gibt. Es regnet ohne Unterlass und der Schirm tanzt mit dem Wind um die Wette. Angekommen in der Kunstschule Lingen wird er in eine Ecke gestellt. Schnell ist die Unbill des Wetters vergessen, denn hinter der Tür eines Kunstschulraumes tut sich etwas.

Gemurmel ist zu hören und als die Türe aufgeht, ist ein lebhaftes Hin und Her zu beobachten. Und die vielen bunten Farben auf dem großen Tisch lassen das momentane Grau vergessen.

„Das hast du gemacht, das ist dein Buch“, sagt die Dozentin Elke Schürhaus, Pädagogin an der Kunstschule Lingen, zu einer ihrer Kursteilnehmerinnen, die freudig nach dem liebevoll gebundenen Buch greift. Silvia beginnt sofort mit dem Durchblättern der Seiten. An ihre Arbeiten kann sie sich erinnern und ist auch stolz darauf. Sie und ihre Freunde gehören zu einer der Gruppen aus dem Atelier „Farbenfroh“ vom Christophoruswerk, die seit sechs Wochen an einem kreativen Kurs in der Kunstschule Lingen teilnehmen. Es handelt sich um Erwachsene mit unterschiedlichen Problemen, die zum Meistern ihres Alltags Betreuung brauchen. Einer von ihnen – acht Personen gehören zu dieser Gruppe, – liebt das Wort „Nein“ und sorgt damit für viel Spaß. Auf den Hinweis „Das ist dein Buch“, kommt für Elke Schürhaus wie erwartet ein fröhliches Nein, Ludger freut sich und genießt die Aufmerksamkeit.

Äpfeln wird kaum Beachtung geschenkt

Um was geht es hier eigentlich? Es geht um das Thema Apfel, ein alltägliches Obst, dem eigentlich nicht viel Beachtung geschenkt wird. Er ist eben da. Erst das zweijährige Programm ÄPFEL, ein Gemeinschaftsprojekt der vier emsländischen Einrichtungen: SpuK, Kunstschule Lingen, Kunstschule Koppelschleuse Meppen und der Kunstschule Zinnober Papenburg bringt den Apfel wieder in den Mittelpunkt, und zwar im Bereich „Ästhetische Bildung“ und „Bilden mit Kunst“. Außerdem gelte das Projekt auch als Anhaltspunkt und Anregung für weitere gemeinsame Formate, betont Annette Sievers, Leiterin der Kunstschule Lingen.

Viel Eifer und Begeisterung

„Wir waren auf dem Apfelhof Krone-Raue in Clusorth-Bamhar, haben Äpfel gepflückt und Apfelsaft getrunken, erzählt die Gruppe. Und was sie alle ganz toll fanden, war, dass sie viele Fotos mit einfachen Kameras machen konnten. Schnell schlägt Karin die Seiten ihres Buches um und zeigt auf ihre Fotocollage, die sie selbst zusammengeschnitten hat und ihr in diesem Moment das Erlebte wieder vergegenwärtigt.

Jeder Teilnehmer hat nun am Ende des Kurses ein eigenes Buch zustande gebracht und keines gleicht dem anderen, sie sind so individuell wie die Teilnehmenden. Beeindruckend dabei die vielen Materialen, an die sie sich herangetraut haben, da wurde Filz zerschnitten und verklebt. Perlen, Glitzersteine, alles was greifbar war verwendet, großflächige Bilder mit vielen bunten Farben gemalt. Das Gesamtergebnis von jedem einzelnen Buch ist beeindruckend und vermittelt dem Betrachter, dass hier mit viel Eifer und Begeisterung gearbeitet wurde.

Apfel zelebriert

Natürlich haben alle den Apfel am Ende dieses Kurses zelebriert. Mithilfe von Elke Schürhaus und der Praktikantin Leonie halfen alle mit, Blätterteigtaschen mit Apfelstücken zu füllen, die später in froher Runde gegessen wurden. Die Idee, Mitglieder des Ateliers „Farbenfroh“ in das ÄPFEL-Projekt zu integrieren, ist ein voller Erfolg und birgt viele positive Überraschungen in sich, sowohl für die Dozenten als auch für die Teilnehmer. Als Fazit kann gesagt werden, dass das entworfene Konzept der Kunstschuldozentin Lisa Gaida, die leider erkrankte, auch dank Elke Schürhaus voll aufgegangen ist.