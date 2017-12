Ralf Büring steht für Kontinuität

Lingen. Das Votum für Ralf Büring ist eine gute Entscheidung für die Stadtwerke – und auch für die Stadt Lingen, meint der Kommentator.

Der Nachfolger von Ulrich Boss im Amt des Ersten Lingener Stadtrates wird nun zum 1. Oktober 2018 auch sein Nachfolger als Kaufmännischer Geschäftsführer bei den Lingener Stadtwerken: Das Votum für Ralf Büring ist eine gute Entscheidung für die Stadtwerke – und auch für die Stadt Lingen.

Boss hatte im Jahr 2005 neben seinen juristischen Fachkenntnissen vielfältige kommunalpolitischen Erfahrungen aus dem Rathaus mit zur Stadtwerke-Zentrale an die Waldstraße mitgenommen. Die Geschäftsführung dort erstreckt sich auch auf die Wirtschaftsbetriebe Lingen mit Berührungspunkten zu den Linus Lingen Wasserwelten, zur Bewirtschaftung der Parkgaragen der Stadt und zum ÖPNV – alles lokale Themenfelder, die Büring ebenfalls noch aus seiner Dienstzeit im Rathaus kennt. Hinzu kommen seine bei Emco in Lingen gesammelten Erfahrungen in der Geschäftsführung eines Industrieunternehmens.

Die Tandem-Führung bei den Stadtwerken mit Hans-Martin Gall als Technischem und Ulrich Boss als Kaufmännischem Geschäftsführer hat sich bewährt. Das war auch schon bei Galls langjährigem Vorgänger Arno Ester so. Büring wird diese Kontinuität fortsetzen.