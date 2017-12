Ehemaliger Erster Stadtrat verlässt Emco Büring wird Geschäftsführer der Lingener Stadtwerke

pe/wrog Lingen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Lingen hat Ralf Büring zum neuen Kaufmännischen Geschäftsführer gewählt. Büring wird die Stelle zum 1. Oktober 2018 als Nachfolger von Ulrich Boss antreten.

Dieser geht zum Ende des Jahres 2018 in den Ruhestand. An den Stadtwerken ist die Innogy SE (ehemals RWE) mit 40 Prozent als Gesellschafter beteiligt. Die Stadt hält 60 Prozent der Anteile.

Büring ist derzeit Geschäftsführer der Emco-Bautechnik innerhalb der Lingener Emco-Group. Diese Position bekleidet er seit dem 1. Oktober 2014. Zuvor war der Jurist Erster Stadtrat in Lingen. Dieses Amt hatte er seit dem 1. September 2005 inne. Auch damals folgte er auf Ulrich Boss, der bis dahin Erster Stadtrat war, bevor er Geschäftsführer der Stadtwerke wurde.

Büring ist gebürtiger Lingener und hat am Johanneum Abitur gemacht. Anschließend studierte und promovierte er in Münster. Vor seinem Wechsel als Erster Stadtrat nach Lingen war Büring bis 2005 als Hauptgeschäftsführer der Rechtsanwaltskammer Hamm, der drittgrößten in Deutschland, tätig.

Noch kein Nachfolger bei Emco

„Wir wünschen Dr. Büring für seine neue Herausforderung viel Erfolg und alles Gute“, würdigte der Geschäftsführende Gesellschafter der Emco-Group, Christian Gnaß, am Freitag in einer Stellungnahme die Arbeit des Lingeners. Die Emco Group mit ihrem Geschäftsbereich Emco Bautechnik kann den Worten von Gnaß zufolge auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. „Wir freuen uns über das Erreichen der Planungsziele und bedanken uns bei Dr. Büring und der gesamten Mannschaft des Bereichs Emco Bau“, betonte der Geschäftsführende Gesellschafter. Einen Nachfolger für Büring bei Emco gibt es noch nicht. Er wird bis zu seinem Ausscheiden seine Aufgaben als Geschäftsführer der Emco Bautechnik weiterhin wahrnehmen.