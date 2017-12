Kleine Besuchergruppen willkommen Die Weihnachtslandschaft von Clusorth-Bramhar wächst

Lingen. Schon wenn man in die Straße einbiegt, kann man lauter bunte Lichter vor dem Haus von Werner und Jutta Reker strahlen sehen. Seit vielen Jahren lebt die Familie ihre weihnachtliche Leidenschaft aus – nicht nur im Vorgarten: Die Krippenlandschaft im Haus breitet sich mittlerweile auf 20 Quadratmeter Fläche aus.

„Die Katzen sind froh, wenn Weihnachten vorbei ist“, sagt Werner Reker scherzhaft. Nicht verwunderlich, dürfen die Samtpfoten die gute Stube einige Zeit nicht betreten. Der Grund? Die knapp 20 Quadratmeter große Krippenlandschaft, umschlossen von einem Miniatur-Winterwunderland sowie noch weiterer, aufwendiger Dekoration im gesamten Wohnzimmer. Sogar den dritten Preis in einem europaweiten Wettbewerb konnten sie mit ihrer Winterlandschaft schon gewinnen. Bereits 2013 berichtete unsere Redaktion über die Familie und ihre Krippenlandschaft, die damals noch zwölf Quadratmeter groß war. In vier Jahren hat sich nochmals Einiges getan.

Frühzeitige Vorbereitungen

Etwas Altes wird ausrangiert, etwas Neues kommt hinzu. Jedes Jahr ist das Ergebnis ein anderes. Kreative Ideen für die Umsetzung lassen sich auch gut auf Weihnachtsmärkten oder Ausstellungen finden, erläutert Werner Reker, der sich bereits im Oktober um die Außenbeleuchtung kümmert. „Ab November geht es dann drinnen los.“

Rund 250 Besucher im letzten Jahr

Das ungewöhnliche Hobby und das beeindruckende Ergebnis der Familie hat sich herumgesprochen. Geschätzt 250 Leute besichtigten allein 2016 das Reker’sche Haus. So manches Staunen hat die Familie dabei schon erlebt. Andere wiederum betitelten die Dekorationsvielfalt auch schon als „kitschig“. In dem Wissen, dass es nicht jedem gefallen kann, haben Werner und Jutta Reker sowie ihre Tochter Jaqueline dennoch viel Freude an der jährlichen Tradition. Das Aufbauen der Landschaft ist eine gemeinsame Sache von Vater und Tochter. „Ich bin dabei nur Handlanger. Dafür kümmere ich mich um die andere Deko“, sagt Jutta Reker. In diesem Jahr konnte Tochter Jaqueline arbeitsbedingt nur an einem Tag behilflich sein.

Verbaute Möbel

Einen festen Stand und verschiedene Erhöhungen bekommt die Landschaft durch mehrere Kunststoffkisten. Doch auch Schrank und Tisch befinden sich unter den teils üppigen Hölzern, die Werner Reker über das Jahr an Wallhecken sammelt und später trocknet. Sollte aus den Schränken also irgendetwas benötigt werden, besteht die Möglichkeit dazu erst wieder im neuen Jahr.

Nur kleine Besuchergruppen

Dass stets Menschen an ihrer Türe stehen, sind die Rekers bereits gewohnt. Es macht ihnen nichts – im Gegenteil: „Solange wir Zuhause sind, kann jeder vorbei kommen, der möchte“, meint Jutta Reker. Als Stoßzeit für Besucher nennt sie die Tage vor Heiligabend sowie vor Silvester. „Wir können aber immer nur Gruppen von maximal sechs Personen ins Haus lassen. Sonst werden es zu viele“, fügt Jutta Reker hinzu.

1000 Euro für Strom und Neuanschaffungen

Bei so vielen Lichtern und kleinen Teilen, die leuchten, sich drehen und sich vor- und zurückbewegen, stellt sich die Frage nach dem Stromverbrauch. Dazu hat Jutta Reker eine kleine Geschichte parat: Es war der Geburtstag ihrer Tochter, den sie gemeinsam mit einigen Freunden feierten. Viele Herdplatten und die übliche Weihnachtsbeleuchtung glühten. „Als ich den Wasserkocher angestellt habe, gab er den Ausschlag“, erzählt die 56-Jährige. Mit einem Mal war alles dunkel – Stromausfall. Das Netz konnte den Wasserkocher nicht mehr stemmen. Und die Kosten? „Es sind immer grob 1000 Euro für Strom und Neuanschaffungen“, sagt Werner Reker. Der Trick: Mit dem Kauf neuer Teile warten sie bis nach Weihnachten, dann sind die Artikel stark reduziert.

Keine Langeweile

Langweilig wird es dem Ehepaar nicht. Ist die Weihnachtszeit vorbei, kümmern sie sich um ihren Naturgarten, der auch eine kleine Eichhörnchenzucht beherbergt. „Wir wechseln quasi vom einen in das nächste Hobby“, meint Jutta Reker. Zudem ist ihr Mann ab dem 1. Januar 2018 offiziell Rentner. „Im nächsten Jahr habe ich mehr Zeit und gehe dann noch ins feinere Detail“, sagt der 63-Jährige.

Winterzauber am 6. Januar verflogen

Bereits zu Neujahr beginnen Werner und Jutta Reker, ihre Dekoration zurückzubauen. Bis zum Tag der Heiligen Drei Könige, am 6. Januar, hat sich der Weihnachtszauber vollkommen gelichtet. Wer also noch die Möglichkeit nutzen möchte, sich auch nach den Feiertagen die weihnachtliche Stimmung noch etwas zu bewahren, kann sich bei Ehepaar Reker unter Tel. 05963/526 melden.