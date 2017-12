In der Nachkriegszeit verfasst Alte Briefe vom Vater berühren Tochter in Lingen

Lingen. 69 Jahre lang hat Maria Többen Briefe ihres großen Bruders, Johannes Hofschröer, aufbewahrt. Der spätere Bürgermeister von Lingen-Holthausen berichtete zwischen 1948 und 1950 von Wirren und Sehnsüchten. Nun hat seine Tochter diese Zeugnisse der Nachkriegszeit erhalten – und ihren Vater „neu kennengelernt“.

Marita Herbers aus Holthausen-Biene hält ein Fotoalbum und ein eingerahmtes Bild ihres Vaters Johannes Hofschröer in Händen. Auf dem Wohnzimmertisch liegen ein vergilbter Briefumschlag, Verlobungsglückwünsche, Weihnachtsgrüße, eine Zeichnung der „Holzschuhfabrik Gebrüder Hofschröer“, ein Kinderholzschuh und 23 Briefe in altdeutscher Schrift vom Februar 1948 bis Januar 1950. „Beim Lesen dieser Briefe habe ich meinen Vater noch einmal neu kennengelernt“, sagt Marita Herbers, und legt das Porträt des späteren Bürgermeisters aus Holthausen vorsichtig zu den anderen Erinnerungen.

Briefe 69 Jahre aufbewahrt

Maria Többen ist inzwischen 93 Jahre alt. Sie war die jüngste Schwester von Johannes Hofschröer und sein „Nesthäkchen, seine liebe Schwester, sein liebes Schwesterlein“. Erst jetzt hat Marita Herbers die Briefe ihres Vaters von ihrer Tante erhalten, die sie 69 Jahre lang aufbewahrte. Die Tante habe seit 44 Jahren, so lange wohnen sie gemeinsam in einem Haus in der Gerhard-Kues-Straße 10, nie darüber gesprochen. „So kannte ich meinen Vater gar nicht und bin ganz entzückt, dass er so liebevolle Briefe verfasste“, sagt Marita Herbers. Sie habe ihn somit über seinen Tod hinaus von einer ganz anderen Seite noch einmal ganz neu kennengelernt.

Mit 18 Jahren den elterlichen Hof bewirtschaftet

Mit Johannes und Maria als jüngste von noch sieben Geschwister blieben neun Kinder zurück, als 1939 der Vater und bald darauf die Mutter sterben. „Mein Vater hat sich dann um die jüngste Schwester Maria gekümmert und mit 18 Jahren den elterlichen Hof mit den Tieren bewirtschaftet“, sagt die Tochter und zeigt auf Fotos vergangener Tage. Nebenbei habe er eine Ausbildung zum Holzschuhmacher absolviert und Holzschuhe in allen Größen angefertigt. Der Zweite Weltkrieg entreißt den Geschwistern den 25-jährigen Bruder. Drei Jahre nach Kriegsende beginnt er, seiner „lieben Schwester“ über die Kriegstage im Rheinland, Saargebiet, Frankreich und Ostpreußen zu berichten.

Glück im Unglück

35 Jahre ist Johannes Hofschröer, befindet sich seit Februar 1948 in der Landeskrankenanstalt in Westerstede und hofft auf baldige Heilung seiner Kriegsverletzung. Glück im Unglück. „Hätte ich den Unfall im Erzbergwerk in der Mongolei nicht gehabt, wäre ich im kalten Sibirien geblieben“, schreibt er. Er laufe zwar „wie eine halbe Portion herum“, aber ihm gehe es „ganz ausgezeichnet“, beruhigt er seine Schwester. „Wer in den Jahren in sibirischer Gefangenschaft den Lebensmut behalten hat und nicht verzagt, der wird hier auch wieder gesund werden“, tröstet er sich und seine Schwester.

Kein einziges Mal geklagt

Ausgehungert und ausgemergelt, mit immensen körperlichen Schmerzen „wie der Deubel“ klagt Johannes Hofschröer jedoch nicht ein einziges Mal. Im Gegenteil: Es sind Mut machende, herzliche Briefe eines sich soweit und gut wie möglich kümmernden großen Bruders, der die Hoffnung auf bessere Zeiten für sich und seine Schwester, die in Bottrop in einem Pflegeheim in der Küche lernt, ihre „schönste Zeit“, nicht aufgibt. Die Wiedersehensfreude, Sehnsucht nach Hause, zur Natur, zur Arbeit stehen immer im Vordergrund. Er möchte bald wieder arbeiten, in den Mai tanzen, Schützenfeste feiern, finanziell bessergestellt sein, am Leben wieder teilnehmen. Doch das „Verweilen in der Bude“ dauert länger als erhofft, um „ganz wieder der Alte zu sein“.

„Mein Vater ist durch ganz Russland gelaufen“

„Mein Vater ist durch ganz Russland gelaufen, so hat er immer gesagt, und kam als Kriegsgefangener nach Sibirien“, erinnert sich seine Tochter. In den Nachkriegsjahren schreibt er am 5. November 1948 aus Westerstede seiner Schwester Maria: „Die Hauptsache ist, dass ich aus dem kalten Sibirien raus bin. Am 8. Juni 1948 habe ich mir im mongolischen Erzbergwerk meine Kniescheibe gebrochen. Ich werde wohl noch bis Weihnachten hierbleiben müssen.“ Doch Monate vergehen, bis er die Landeskrankenanstalt verlassen kann. Erst seit dieser Zeit erhalten die Geschwister, vor allem die jüngste Schwester, ein Lebenszeichen von ihm.

Post aus der Gefangenschaft hat seine Geschwister nie erreicht

„Post aus dem Krieg oder der Gefangenschaft hat seine Geschwister nie erreicht“, sagt Marita Herbers, und hält die golden verzierte Glückwunschkarte zur Verlobung seiner Schwester Maria vom April 1949 in Händen. In all seinen Briefen hat er sein „liebes Schwesterlein“ immer getröstet, versprach wiederzukommen, wolle für sie sorgen. „Das hat mich stark berührt“, bemerkt Marita Herbers leise, und liest die Weihnachtsgrüße ihres Vaters, der im Dezember 1949 in Königsberg weilt, vor. Er habe sich schon in der Jugend um vieles gekümmert. An der Front habe er für die Kameraden gekocht und das Essen rausgebracht. Heimaturlaub gab es nicht.

Zum Heiraten 1944 nach Hause und dann nach Russland in den Krieg zurück

Für ein Wochenende sei er 1944 zum Heiraten nach Hause gekommen und musste dann nach Russland zurück. In fast allen Briefen schreibt er von der Hochzeit mit seiner Johanna und sehnt sich nach der kirchlichen Trauung. Erst 1950 kann sich das Ehepaar in der Sankt Marien Pfarrkirche zu Biene das Ja-Wort geben. Mit vier Geschwistern wächst die zweitjüngste Marita auf. Beim Erzählen wird das Leben auf dem landwirtschaftlichen Hof wieder präsent. Bis 1980 produzierte er für kleine und große Füße Holzschuhe, die abends am Ofen liebevoll nachgeschliffen und im „Kolonialwarengeschäft“ Vahrenhorst in Lingen verkauft wurden. Die Geräte und Materialien aus der Holzschuhfabrik stehen nun als „Museumsstücke“ im Ludwig-Windthorst-Haus (LWH).

„Schutt-Jan“ nannten ihn respektvoll die Holthausener

Bescheiden sei er gewesen und arbeiten habe dem Vater immer Spaß und Freude bereitet, „denn er war sich für nichts zu schade“, sagt sie. „Schutt-Jan“ nannten ihn respektvoll die Holthausener. Mit einem kleinen Trecker und einer Stoßkarre habe er regelmäßig den Müll in der Gemeinde entsorgt. „Mit der fahren wir nun unsere Gartenabfälle weg“, lacht sie. Etliche Jahre war er Kommandeur des Schützenvereins St. Hubertus.

Von 1968 bis 1970 als Bürgermeister tätig

Und an den Kommunalpolitiker wird man sich erinnern, der untrennbar mit dem Ludwig-Windthorst-Haus und der Schwimmhalle in Holthausen verbunden ist. Von 1968 bis 1970 war er Bürgermeister der Gemeinde und kümmerte sich wie zuhause um das Wohl, „ohne dabei viele Worte zu verlieren.“ Auf Plattdeutsch jedoch sagte er schon, was er dachte, ohne aber jemanden damit zu beleidigen oder zu verletzen. Im Jahr 1981 stirbt Johannes Hofschröer mit 67 Jahren an einer schweren Krebserkrankung. Seine Frau stirbt 1990.

Inniges Verhältnis zur „Oma Többen“

Seine Schwester Maria wohnt seit 44 Jahren mit Marita und Gerhard Herbers in einem Haus. Die Kinder Jessika, Evi und Gerrit hat sie liebevoll betreut und darf heute im hohen Alter „davon ernten“. Das „Nesthäkchen“ von damals hat all die Briefe aufbewahrt und sie nun im hohen Alter ihrer Nichte gegeben. „Ich war so berührt, denn beim Lesen war ich wieder mittendrin und ich weiß, du hast es in schweren Zeiten gut gemeint mit uns“, sagt sie gerührt und schaut in das „verschmitzte Lächeln“ ihres Vaters. Das Bild hängt nun wieder im Gemeindebüro. Marita Herbers erzählt weiter von der „schönsten Zeit“ und streichelt dabei den Kinderholzschuh. „Das ist das einzige Stück, das mir geblieben ist. Aber im Herzen bleiben alle Erinnerungen wach.“

