Mehr als 8000 Laibe verkauft Luther-Brot erbringt 4233,50 Euro für Kirchen in Lingen

Ein Jahr lang wurde das Luther-Brot in Schäfers Brotstuben verkauft. Nun konnten Marion und Heinz Schäfer den Spendenscheck in Höhe von 4233,50 Euro an Siegried Zech (links) überreichen. Das Geld fließt in die Kinder- und Jugendabreit der evangelischen Kirchengeeinden in Lingen. Foto: Johannes Franke

Lingen. Ein Jahr lang ist das Luther-Brot in den 16 Schäfers Brotstuben verkauft worden. Ein Erlös daraus in Höhe von 4233,50 Euro kommt nun der Kinder- und Jugendarbeit aller evangelisch-lutherischen und reformierten Kirchengemeinden in Lingen zugute.