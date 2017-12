Starke Stadtkämmerin in Lingen

Lingen. Das kleine Team in der Lingener Stadtkämmerei um Finanzdezernentin Monika Schwegmann hat 2017 eine Menge geschultert, meint der

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter. In Lingen ist es, was den Haushalt 2018 anbelangt, aber an erster Stelle eine Frau. Dass Finanzdezernentin Monika Schwegmann und ihr kleines Team in der Kämmerei innerhalb eines Jahres zwei Haushaltspakete geschnürt haben – im April den fürs laufende Jahr und am Mittwoch den für 2018 –, war eine eindrucksvolle Leistung.

Der Haushalt selbst spiegelt das aktuelle Bild der Stadt wider. Eine starke Wirtschaft und wachsende Bevölkerung spülen eine Menge Steuergelder in die Stadtkasse. Die Kommune wiederum sorgt mit guten Rahmenbedingungen dafür, dass das Rad nicht an Schwung verliert.

Gleichzeitig profitiert Lingen von den positiven Wirtschaftsdaten des Landes. Dessen Zuweisungen sind mit 12,1 Millionen Euro für den städtischen Haushalt 2018 mehr als doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr.

Für Übermut ist gleichwohl kein Anlass, wie ein Rückblick auf das Jahr 2010 zeigt. Damals schienen die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in den Keller zu rutschen. Am Ende kam es zwar doch nicht so schlimm wie anfangs befürchtet. Dies zeigte aber auch, mit wie viel Unsicherheiten gerade die für die Stadt Lingen so wichtige Gewerbesteuereinnahme behaftet ist.

Dass die üppigen Rücklagen deshalb nicht für Prestigeprojekte verfrühstückt werden, sondern auch als Sicherheit für unsichere Zeiten dienen sollen, ist das Gebot für kommende Haushaltsjahre.