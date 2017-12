Grundsteinlegung im Januar 2018 Hofschröer und Mainka bauen markanten BP-Komplex in Lingen

pm/mir Lingen. Die vorbereitenden Arbeiten für den neuen Gebäudekomplex der BP Lingen haben begonnen: Bis 2019 wird auf dem etwa sechs Hektar großen Gelände an der Waldstraße ein Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum entstehen. Gebaut wird es von den Lingener Unternehmen Hofschröer und Mainka.

Das Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum wird in direkter Nähe zu den Produktionsanlagen gebaut, da zahlreiche Mitarbeiter nach wie vor regelmäßig auf das Werksgelände müssen, heißt es in einer Pressemitteilung der BP. Die offizielle Grundsteinlegung für den Gebäudekomplex ist im Januar 2018 geplant. Die ersten sichtbaren Tätigkeiten haben mit der Einrichtung der Baustelle sowie diversen Erdarbeiten bereits begonnen. Nach Angaben von BP Lingen investiert das Unternehmen in das Vorhaben mehr als 50 Millionen Euro.

Vertrag mit Mainka und Hofschröer unterschrieben

Verantwortlich für den Neubau sind die Lingener Bauunternehmungen Hofschröer und August Mainka als Arbeitsgemeinschaft, die erfolgreich eine bundesweite Ausschreibung für sich entscheiden konnten. „Nach dem Bau der Emslandarena ist der neue Gebäudekomplex der BP Lingen für uns ein weiteres lokales Projekt mit sehr großem Umfang“, sagte Geschäftsführer Andreas Mainka. Das Bauunternehmen Hofschröer hat bereits den Bau der zentralen Messwarte bei BP Lingen realisiert. „Wir freuen uns, wieder ein großes Projekt der Raffinerie Lingen umsetzen zu dürfen“, erklärte Geschäftsführer Mark Hofschröer. Als Planer zeichnen die Unternehmen Lindschulte (Nordhorn) sowie Bolles und Wilson (Münster) verantwortlich. Bei Abschluss aller Arbeiten des Projektes Ende 2019 werden in dem Gebäudekomplex etwa 360 BP Lingen Mitarbeiter unter einem Dach arbeiten.

Offen und kommunikativ

Derzeit sind die Büros und Hallen über das gesamte, circa 200 Hektar große BP-Werksgelände verteilt. „Diese dezentrale Lage ist heute nicht mehr zeitgemäß“, sagt Bernhard Niemeyer-Pilgrim, Vorsitzender der Geschäftsführung BP Lingen. Zudem seien die Gebäude in die Jahre gekommen und entsprächen in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Standards. Die Atmosphäre im neuen Gebäude soll offen und kommunikativ sein. Es soll „Open-Space“-Lösungen mit offenen Strukturen ebenso geben wie multifunktionale Räume, in denen beispielsweise Einzelarbeit oder spontane Treffen möglich sind. Außerdem sind Flächen zur offenen Kommunikation und zur Begegnung sowie eine Kantine mit großen Außenbereich geplant. „Im Mittelpunkt steht eine optimale Arbeitsatmosphäre für alle Mitarbeiter“, erläutert Niemeyer-Pilgrim. „Es geht für uns auch darum, gute Mitarbeiter zu gewinnen und an unser Unternehmen zu binden.“

15 Meter hohe Kugel

Der Gebäudekomplex ist für den Verwaltungstrakt dreigeschossig geplant. Aus der Planskizze hervor sticht die Glasfassade sowie eine gut 15 Meter hohe, pyramidenförmige Kuppel über einem Atrium. „Die Kuppel lässt sich farblich illuminieren. Sie ist zugleich transparent, um einen Tageslichteinfall ins Gebäude zu gewährleisten“, erklärt BP-Projektleiter Mark Driever. Neben dem Verwaltungstrakt profitieren laut der BP-Mitteilung auch die weiteren Funktionseinheiten von dem Neubau. Die Werkfeuerwehr soll eine automatisierte Einsatzleitstelle und ein neues Ausbildungszentrum erhalten, in dem zum Beispiel Atemschutzübungen oder Einsatzszenarien unter realen Bedingungen geprobt werden können.

