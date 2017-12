Ziel: Verkehrsschilder und Autos Polizei muss in Lingen betrunkene Randalierer stoppen

Mehrere junge Männer haben in der Nacht zu Donnerstag an der Stephanstraße und an der Straße Am Kirchblick in Lingen randaliert. Symbolfoto: dpa

jma/pm Lingen. Mehrere junge Männer haben in der Nacht zu Donnerstag an der Stephanstraße und an der Straße Am Kirchblick in Lingen randaliert. Sie rissen ein Verkehrsschild aus dem Boden, knickten ein weiteres ab und beschädigten an zwei Autos die Außenspiegel.