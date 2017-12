Partynacht im Joker Zusammenarbeit mit Steve Aoki: Tujamo tritt in Lingen auf

jleh/jma Lingen. Schon so mancher prominente Musiker ist in der Diskothek Joker zu Gast gewesen. Zu der Liste gesellt sich nun auch Matthias Richter alias DJ Tujamo.

„Wir möchten uns bei uns unseren Gästen für ein tolles Jahr 2017 bedanken“, heißt es auf der Facebook-Seite des Jokers. Als „Highlight des Jahres“ wird der Auftritt von Tujamo am 27. Dezember 2017 bezeichnet. Matthias Richter alias Tujmao ist DJ und Produzent aus Augustdorf (Kreis Lippe) und hat 2,1 Millionen Fans bei Facebook – dreimal so viele wie Herbert Grönemeyer.

Resident-DJ im Index

2008, vor knapp zehn Jahren, hat Richter das Projekt Tujamo mit seinem besten Freund entwickelt. Nachdem diesem eine andere Musikrichtung vorschwebte, machte Richter als Solokünstler weiter. Mit 19 Jahren gewann Tujamo einen DJ-Contest in der Schüttdorfer Großraumdiskothek Index – und wurde dort Resident-DJ. Er fing an, eigene Songs zu produzieren. Am 15. Juni 2012 veröffentlichte Tiger Records die Single „Who“, die Tujmo zusammen mit dem Düsseldorfer DJ- und Produzentenduo Plastik Funk aufgenommen hat.

Avicii spielte Tujamos Song

Der schwedische Superstar-DJ Avicii spielte den Track „Who“ sogar auf der Mainstage beim Tomorrowland 2012 in seinem Set. Der Song wurde ein Erolfg. Noch im selben Jahr produzierte Tujamo gemeinsam mit dem US-Amerikaner Steve Aoki und dem Briten Chris Lake den Titel Boneless, der im November 2013 in die deutschen Singlecharts einstieg. Der Augustdorfer selbst hat auch schon bei einigen Festivals aufgelegt. Ob Tomorrow-World, Parookaville oder Nature One. Gerade erst hat er seine Asia-Tour beendet, die ihn für Auftritte nacht Phuket, Bangkok oder Vietnam führte.

Anzeige Anzeige

Eintrittspreise am Abend unterschiedlich

Am 27. Dezember 2017 legt Tujamo in der Lingener Diskothek Joker auf. Der Eintritt kostet fünf Euro, ab 24 Uhr dann sieben Euro. Diejenigen, die an diesem Abend keinen Alkohol trinken möchten, haben die Chance, ein sogenanntes „Driver-Ticket“ zu ergattern. Für zwölf Euro sind der Eintritt und alle nicht alkoholischen Getränke an diesem Abend inbegriffen.