Internationale Freundschaften Gastfamilien für Theaterfestival 2018 in Lingen gesucht

Lingen. Etwa 300 Kinder und Jugendliche aus 17 Ländern der Erde werden vom 22. bis 29. Juni 2018 beim 15. Welt-Kindertheater-Fest (WKT) in Lingen zu Gast sein. Gesucht werden Gastfamilien in Lingen und Umgebung, die Kinder für die Zeit des Festivals bei sich aufnehmen möchten.

Wie aus einer Mitteilung des Theaterprädagogischen Zentrums (TPZ) hervorgeht, werden unter dem Motto „Children Move the World“ (Kinder verändern die Welt) internationale Kinder-Theatergruppen tausenden Besuchern aus Lingen und der Region ihre Welt zeigen. In ihren Aufführungen erzählen sie, was sie beschäftigt und was sie verändern möchten. Und wie könnten umgekehrt die Kinder unsere Welt besser kennenlernen als im Alltag deutscher Gastfamilien?

Gastfamilien der zweiten Generation

„Wir freuen uns, dass sich bereits wieder einige Gastfamilien bei uns gemeldet haben. Um die vielen Kinder unterbringen zu können, suchen wir noch viele weitere Familien, die gern Kinder bei sich aufnehmen würden“ sagt Vera Bruns, Leitung der Festivalorganisation. „Einige Gastfamilien sind schon in der zweiten Generation dabei. Die Kinder der damaligen Gastfamilien nehmen nun selbst wieder Kinder bei sich auf“ freut sich der künstlerische Leiter Nils Hanraets. „Auch internationale Freundschaften entstehen. Es hat schon Gegenbesuche von Gastfamilien in den Heimatländern der ehemaligen Gastkinder gegeben.“ Manchmal schließen sich auch Nachbarschaften, Schulklassen oder Freundeskreise zusammen und nehmen als Gemeinschaft Gastkinder bei sich auf.

Unterbringung zu zweit

Die Kinder werden jeweils zu zweit in den Gastfamilien untergebracht. Wünsche der Gasteltern bzgl. der Sprachkenntnisse oder des Alters der Kinder werden soweit möglich berücksichtigt. Laut Organisationsteam wäre es wünschenswert, wenn die Gastfamilien – sofern sie nicht die jeweilige Landessprache der Gastkinder sprechen – ausreichende Englischkenntnisse besitzen, um eine Verständigung mit den Kindern zu gewährleisten.

In der Regel werden die Kinder in den Familien übernachten, frühstücken und an manchen Tagen auch mittags und abends dort essen. Die Gasteltern fahren die Kinder zu den verschiedenen Workshops und Aufführungen und holen sie wieder ab.

Die Teilnehmer-Länder des WKT sind: Europa: Deutschland, Kroatien, Estland, Griechenland, Armenien; Afrika: Ägypten, Benin, Ghana, Sambia;Asien: Indien (2 Gruppen), Indonesien, Japan; Nordamerika: Kanada;Südamerika: Kolumbien, El Salvador, Paraguay und Mexiko.

Weitere Informationen über das Festival und die teilnehmenden Gruppen sowie das Anmeldeformular gibt es unter Tel. 0591 91663 26 oder auf www.weltkindertheaterfest.de.