Musik, Ballett und Ausstellungen Weihnachtliche Konzerte zu den Festtagen

afsh Lingen. Es gibt Stücke, die gehören einfach zu Weihnachten. So auch „Der Nussknacker“, das Ballett von Peter Tschaikowsk, das Freitag im Theater aufgeführt wird. Zum Ausklang der Feiertage findet in der Kreuzkirche ein Weihnachtskonzert statt. Für Kinder vergeht bei einem Zoobesuch die Zeit bis zur Bescherung wie im Flug. Nordhorn und Rheine bieten Unterhaltsames an.

Tschaikowskys Übertragung der Hoffmannschen Erzählung vom „Nussknacker und Mausekönig“ auf die Bühne geleitet in eine Welt von Märchen und Kinderträumen und findet am Freitag um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe statt. Das Ballettmärchen - längst schon zum klassischen Repertoire gehörend - konzentriert seine Handlung auf die Metamorphose des hölzernen Nussknackers in einen schönen Prinzen in dem Traum des Mädchens Klara.

Kreuzkirchenkonzert

Zu einem Weihnachtskonzert lädt die Lingener Kreuzkirche am 2. Weihnachtstag um 18 Uhr ein. Neben der in Lingen bestens bekannten Sopranistin Meike Leluschko wird auch wieder der Posaunist Shawn Grocott aus Detmold neben Peter Müller (Orgel) mitwirken. Unter dem Titel „Herbei, o ihr Gläub’gen“ wird ein bunt gemischtes weihnachtliches Programm geboten, von verschiedenen Stellen der Kirche aus musiziert, mit der großen Flentrop-Orgel und einer kleinen Truhenorgel im Altarraum. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 8 Euro (erm. 5 Euro).

Konzert im Boni

Ein Konzert der Lustigen Musikanten gibt es an Heiligabend für Patienten, Besucher und Mitarbeiter vormittags in der Eingangshalle des Bonifatius-Hospitals. Bereits am Samstag um 15 Uhr spielt Celine Pennigeers im Rahmen der Adventsklänge Traditionelles und Modernes.

Weihnachten im Zoo

Der 24. Dezember ist wohl für jedes Kind ein aufregender Tag. Die Zeit bis zum Heiligen Abend ist aber oft sehr lang und nicht selten langweilig. Wie wäre es denn mit einem Besuch bei Bauer Harm? In der gemütlichen Stube des Vechtehofs im Nordhorner Tierpark liest er den Kindern Weihnachtsgeschichten vor oder erzählt ihnen, wie Weihnachten früher gefeiert wurde. Kinder können ihre selbst gemalten Bilder mitbringen, mit denen Harm seine Stube schmücken möchte.

Im Naturzoo Rheine erhalten an Heiligabend (9 bis 13 Uhr) und an den beiden Weihnachtsfeiertagen (9 bis 16.30 Uhr) alle Kinder freien Eintritt, Erwachsene zahlen den Kindereintrittspreis von 4 Euro. Die gesamten Einnahmen kommen Artenschutzprojekten zugute.

Die Ausstellung „Kunstpfade“ von der Ateliergemeinschaft RheineKunst wird im Foyer des Lingener Theaters gezeigt (bis 16.1.18, nur bei Veranstaltungen).

Malereien und Collagen, filigrane Skulpturen und ausdrucksstarke Holzarbeiten, auch in Kombination mit Metall, von der Lingener Künstlerin Anke Strube sind bei „Wohnart“ in der Burgstraße in Lingen (bis 28. Februar) zu sehen.

Bis zum 31. Januar sind im Bonifatius-Hospital in Lingen Bilder von Heidemarie Albers ausgestellt. Thema: Spaziergang durch die Jahreszeiten.

Die Ausstellung des Heimatvereins zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im Haus Schmeing in Lünne ist bis einschl. Juni 2018 zu sehen.