Öffnungszeiten an Weihnachten und Silvester 2017 Welche Bäcker haben an den Feiertagen im südlichen Emsland geöffnet?

Lingen. Frische Brötchen und Gebäck sind über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel in Meppen und Umgebung nicht überall zu bekommen. Die meisten Bäcker haben aber an Heiligabend und Silvester geöffnet.

Obwohl Heiligabend an einem Sonntag ist, haben die meisten Bäckereien im südlichen Emsland geöffnet. Ähnlich sieht es an Silvester aus. Schwieriger wird es an den beiden Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag am Brot und Brötchen zu kommen.

So haben die Bäckereien an den unterschiedlichen Feiertagen geöffnet:

Köbbe:

Lingen (Duisenburger Straße): Heiligabend 8 bis 11 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 8 bis 11 Uhr, Neujahr geschlossen.

Freren (Bahnhofsstraße 30): Heiligabend 8 bis 12 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 13 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 13 Uhr, Silvester 8 bis 12 Uhr, Neujahr geschlossen.

Lengerich (Mühlenstraße 38); Heiligabend 8 bis 11 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 8 bis 11 Uhr, Neujahr geschlossen.

Thuine (Kolpingstraße 2): Heiligabend 8 bis 12 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 13 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 13 Uhr, Silvester 8 bis 12 Uhr, Neujahr geschlossen.

Café am Markt (Lüttel)

Lingen (Markt 20): Heiligabend 8.30 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag 8.30 bis 14.30 Uhr, 2. Weihnachtstag 8.30 bis 18 Uhr, Silvester 8 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.

Musswessels:

Lingen (Schillerstraße 8): Heiligabend 8 bis 11 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester und Neujahr 8 bis 11 Uhr.

Lingen (Waldstraße 63): Heiligabend 8 bis 11 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester und Neujahr 8 bis 11 Uhr.

Puls:

Lingen (Kaiserstraße 4): Heiligabend 7 bis 11.30 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 14 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 7 bis 11.30 Uhr, Neujahr 9 bis 12 Uhr.

Lingen (Lindenstraße 3-11): Heiligabend 7 bis 11.30 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 14 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 7 bis 11.30 Uhr, Neujahr 9 bis 12 Uhr.

Lingen (Ludgeristraße 1): Heiligabend 7.30 bis 12.30 Uhr, 1. Weihnachtstag 7.30 bis 12 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 18 Uhr, Silvester 7 bis 12.30 Uhr, Neujahr 9 bis 18 Uhr.

Salzbergen (Bahnhofsstraße 33): Heiligabend 7 bis 11.30 Uhr, 1. Weihnachtstag 7.30 bis 12 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 18 Uhr, Silvester 7 bis 11.30 Uhr, Neujahr 9 bis 18 Uhr.

Schäfer:

Lingen (Waldstraße 92): Heiligabend 7.30 bis 11 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 7.30 bis 11 Uhr, Silvester 7.30 bis 11 Uhr, Neujahr geschlossen.

Lingen (Schwedenschanze 118): Heiligabend 7.30 bis 11 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 7.30 bis 11 Uhr, Silvester 7.30 bis 11 Uhr, Neujahr geschlossen.

Lingen (Josefstraße 29): Heiligabend 7.30 bis 11 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 7.30 bis 11 Uhr, Silvester 7.30 bis 11 Uhr, Neujahr geschlossen.

Lingen (Wilhelmstraße): Heiligabend 7.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 9.30 bis 17 Uhr, Silvester 8.30 bis 13 Uhr, Neujahr 9.30 bis 17 Uhr.

Lingen (Bonifatius Hospital): Heiligabend 7.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag 9.30 bis 17 Uhr, Silvester 8.30 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Sundag:

Lingen (Rheiner Straße 7): Heiligabend 7.30 bis 12 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7.30 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Salzbergen (Emsstraße 6): An allen Feiertagen und Sonntagen geschlossen

Wintering:

Lingen (Biener Café): Heiligabend 8 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Lingen (Meppener Straße 131): Heiligabend 8 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Freren (Neuer Markt): Heiligabend 8 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Spelle (Hauptstraße 39): Heiligabend 8 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Bawinkel (Haselünner Straße 14): Heiligabend 8 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Alle Angaben ohne Gewähr.