Musik, Bühne, Ausstellungen Kultiges in der Region: Wohin am Wochenende?

Die schwarze Komödie „Kunst“ für drei Schauspieler von Yasmina Reza wird in der Alten Molkerei in Feren ausgeführt. Foto:Ulrich Toennies

afsh Lingen. In vorweihnachtliche Stimmung werden Besucher von Veranstaltungen an diesem Wochenende versetzt: Kunst- und Kreativmarkt sowie „Fensterstimmen“ auf dem Lingener Universitätsplatz, Adventskonzert in der Kirche und Jazz im Kloster. Außerdem gibt es Comedy, Pop, Folklore aus Russland und das Bühnenstück „Alice“.