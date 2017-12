Täter fragten nach Drogen 38-Jähriger in Bramsche zusammengeschlagen und schwer verletzt

Die Polizei in Lingen sucht Zeugen des Vorfalls am Mittwochabend im Ortsteil Bramsche. Symbolfoto: David Ebener

pm/ dgt Lingen. Ein 38-Jähriger ist am Mittwochabend an der Gleesener Straße im Lingener Ortsteil Bramsche von vier bisher unbekannten Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Die Unbekannten hatten zuvor nach „Gras“ (also Drogen) gefragt.