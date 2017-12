1200 Regalmeter im Stadtarchiv Älteste Urkunde in Lingen stammt aus dem Jahr 1449

Lingen. Viel Geschichte und noch mehr Geschichten verbergen sich im Lingener Archiv. Mit seinen Akten, Büchern, Karten, Urkunden und Bildern ist es das Gedächtnis der Stadt. Jeder Interessierte ist willkommen. Aber nicht jeder Raum ist auch für jeden Besucher zugänglich.

„Dieser Sonntag, der 10. 2. 1946, sollte sich als einer der denkwürdigsten Tage, ähnlich dem der Wirbelsturmkatastrophe, in der Erinnerung der Bürger Lingens festsetzen. Wehe, wenn sie losgelassen, die Wasserfluten!“ Mit diesen Worten wird in der Schulchronik der Lingener Kastellschule das katastrophale Hochwasser kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges bewertet. „Dies sind wichtige Quellen“, erklärt der Lingener Stadtarchivar Dr. Mirko Crabus. Die Bandbreite reiche von reinen Anwesenheitslisten bis hin zu ausführlichen und mit viel Liebe zum Detail aufgeschriebenen Orts-Chroniken.

Hochwasserkatastrophe 1946

So heißt es in der Chronik der Kastellschule zum Hochwasser 1946 weiter: „Zur Katastrophe kam es am späten Nachmittag, als die Dammbrüche an der Ems erfolgten. [...] Das Wasser war ungeheuer schnell. Innerhalb weniger Stunden war der größte Teil der Stadt überflutet. Der Marktplatz wurde zu einem See, 70–80 cm tief. In der Castellstraße stand das Wasser bis an die Fenstersimse. Die Keller füllten sich rauschend mit Wasser.“ Geschichte hautnah. Zudem ergänzen häufig Fotos Berichte wie diesen.

Mehr als 20.000 Fotos

Auf insgesamt 1200 Regalmetern lagern im Lingener Stadtarchiv neben zahlreichen weiteren Schulchroniken, die als Quellen im Emsland und der Grafschaft Bentheim seit einigen Jahren intensiv von einem Team um den Historiker Helmut Lensing erschlossen werden, rund 10.000 Akten ab dem 16. Jahrhundert, mehr als 2000 Bücher zur Regionalgeschichte, rund 20.000 Fotos sowie 43 Urkunden – das älteste Exemplar stammt vom Lingener Richter Jakob von Egher aus dem Jahr 1449. Auch der aktuell rund 500 Bände umfassende historische Zeitungsbestand reicht zurück bis ins Jahr 1835.

Älteste Zeitung von 1835

16. Jahrhundert, 1449 oder „Lingensches Wochenblatt“ aus dem Jahr 1835. Diese Jahreszahlen verdeutlichen, weshalb zumindest die Magazinräume des Archivs für Besucher außerhalb besonderer Führungen nicht zugänglich sind: Die meisten Archivalien sind Unikate und müssen sicher und möglichst auch unter gleichbleibenden äußeren Bedingungen gelagert werden, können von Nutzern aber zu großen Teilen problemlos bestellt und kostenlos genutzt werden.

Eine Temperatur zwischen 15 und 18 Grad sowie eine Luftfeuchtigkeit um 50 Prozent stellen dabei laut Crabus ideale Bedingungen in einem Magazin dar. „Wichtiger als die absoluten Werte sind aber möglichst geringe Schwankungen“, ergänzt der Archivar. Vor allem eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dabei zu Schimmelbefall führen. Aus diesem Grund werden in den im Keller liegenden Magazinräumen auch gerade neue Lüftungsanlagen eingebaut.

Säurefreie Kartons

Und in dem im Obergeschoss liegenden Magazin, in dem die meisten Zeitungen, Karten und von Nutzern häufig angeforderten Akten in säurefreien und teils schon erneuerten Kartons lagern, kann zumindest die Luftfeuchtigkeit durch manuelle Entfeuchter geregelt werden.

Dort lagert auch die zwar nicht älteste, aber auch aufgrund des großen und gut erhaltenen Siegels imposanteste Urkunde. Erzherzog Albrecht und Infantin Isabella Clara Eugenia beauftragten darin am 9. Juli 1609 den Drost Peter von Indevelde, den Lingenern den Untertaneneid abzunehmen und die Rechte der Stadt zu beschwören. „Bei Führungen zeige ich gerade diese Urkunde immer gerne“, erklärt Crabus, der sich derzeit auch auf seinen nächsten Vortrag über „Lingen im 19. Jahrhundert“ vorbereitet. Am Dienstag, 19. Dezember, geht es dabei ab 19 Uhr im Professorenhaus um bauliche wie gesellschaftliche Veränderungen in der Zeit von Lingens Industrialisierung.