2018 Wiederholung vorgesehen Viel Lob für Business Speed Dating in Lingen

Lingen. Zum zweiten Mal hat die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Lingen zum Business Speed Dating eingeladen.

In jeweils fünf Minuten hatten Unternehmer aus der „klassischen Wirtschaft“ die Möglichkeit, Köpfe der kreativen Branche kennenzulernen.

Beim anschließenden Imbiss konnten die Kontakte vertieft werden. Dahinter steht die Idee, das regionale Angebot von kreativen Dienstleistungen und die regionale Nachfrage nach solchen Leistungen in lockerer Atmosphäre zusammenzubringen. Dazu sagte Christine Keuter von der Bartsch & Frauenheim Werbeagentur GmbH: „Das Business Speed Dating hat uns auch in diesem Jahr sehr gut gefallen. Wir sind begeistert über die vielfältigen Geschäftsideen und Tätigkeitsfelder in der Region und freuen uns, diese mit Kreativität und Strategieansätzen unterstützen zu dürfen.“ Auch Mitveranstalterin Sandra Prekel von der Wirtschaftsförderung Lingen bewertete den Abend als erfolgreich: „Es gab viel positives Feedback von den Teilnehmern. Daher werden wir die Veranstaltung 2018 wiederholen.“

