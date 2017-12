Große Nachfrage Apassionata kommt mit fünfter Show nach Lingen

Lingen. Gute Nachricht für alle Apassionata-Freunde: Wegen der großen Nachfrage wird in Lingen eine weitere Vorstellung angeboten. Einst waren nur drei Shows in der Emslandarena geplant, nun sind fünf Shows mit den Pferden vorgesehen.

Mehr als 7000 Karten wurden für die Apassionata-Shows in Lingen im kommenden Jahr schon verkauft. Und die Nachfrage ist noch immer riesig, sagt Stefan Epping, Veranstaltungsmanager der Emslandarena. Grund genug für die Veranstalter, nun eine weitere Vorstellung anzubieten. Die Zusatzshow findet am Sonntag, 21. Januar 2018, um 18.30 Uhr statt. (Weiterlesen: Traumhafte Pferdeshow: Apassionata kommt 2018 nach Lingen)

Aufwendig inszeniert und mit viel Fantasie

Bei „Apassionata – Der Traum“ heißt es Bühne frei für außergewöhnliche Pferde und großartige Artisten. Sein kreatives Können wird Holger Ehlers, der bereits bei früheren Apassionata-Shows Komponist und Regisseur war, erneut unter Beweis stellen. Aufwendig inszeniert und mit viel Fantasie wird Kindern und Erwachsenen ein erstklassiges Bühnenspektakel geboten, heißt es seitens des Veranstalters.

Großes Können von Pferd und Reiter

Untermalt von Musik wird die mitreißende Geschichte über eine Zeitkapsel mit geheimnisvollem Inhalt erzählt, . Abgesandte aus allen Teilen der Erde machen sich mit ihren edlen Rössern auf den Weg, beflügelt von magischen Briefen. Über 50 Pferde, darunter anmutige Andalusiern, kraftvolle Friesen oder bis fast zwei Meter hohe Shire Horses werden die Zuschauer beeindrucken. Dressuren, Westernreiten, Hohe Schule und atemberaubende Stunts verlangen großes Können von Pferd und Reiter. Hinzu kommen die niedlichen Esel und Ponys, die für viel Gelächter und gute Laune im Publikum sorgen sollen.

Anzeige Anzeige

Rabatt mit EL-Card

Karten gibt es ab Donnerstag, 7. Dezember 2017, ab 9 Uhr ab 24 Euro (Kinder) bzw. 34 Euro (Erwachsene) in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost sowie Ems-Zeitung- Außerdem in den bekannten Vorverkaufsstellen. Ermäßigte Ticketpreise gibt es für Kinder und Gruppen; mit der EL-Card gibt es in den Geschäftsstellen der Zeitung einen Rabatt von zwei Euro, da die Lingener Tagespost Präsentator der Show ist.