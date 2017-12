Beratung im Verkehrsausschuss Falsch fahrende Radler verursachen Unfälle in Lingen

Lingen. An einigen Stellen in Lingen passieren häufiger Unfälle. Darüber, was dagegen zu tun ist, wurde jetzt im Verkehrsausschuss der Stadt diskutiert.

Die Ausschussmitglieder berieten die Empfehlungen der Verkehrsunfallkommission. Dabei wurde eines deutlich: Auf der verkehrten Seite fahrende Radler verursachen einen nicht geringen Teil der Unfälle. So beispielsweise am Kreisverkehr Lindenstraße/Kurt-Schumacher-Brücke: „Diese Stelle taucht seit 2012 ununterbrochen in der Statistik auf“, erklärte Polizeihauptkommissar Klaus Hackmann. 13 Unfälle habe es dort in den letzten drei Jahren gegeben, sechs davon in diesem Jahr. Neben dem Bypass, der von der Lindenstraße auf die Brücke führt, ist die Querung der Lindenstraße durch falsch fahrende Radler in Richtung Schepsdorf ein Problem. Dieses entstehe jedoch nicht erst am Kreisverkehr, sondern schon an der Einmündung der Schwedenschanze auf die Südbrücke, meinte Theresia Debeerst vom ADFC. Dort würden die Radfahrer schon auf die falsche Seite geführt.

Streit über externes Gutachten

Die Verkehrsunfallkommission hatte vorgeschlagen, die Radfahrerfurt zur Querung der Kurt-Schumacher-Brücke zu entfernen und den Rad- dort dem Autoverkehr unterzuordnen. Diesen Vorschlag lehnte die Verwaltung ab. „Wir haben an allen Kreisverkehren in Lingen diese Rotmarkierungen“, sagte Frank Schöttmer, Leiter des Fachdienstes Recht und Ordnung. Und Erster Stadtrat Stefan Altmeppen erklärte: „Wenn wir die Furt wegmachen, fahren die Radler erst recht falsch herum.“ Strittig war im Ausschuss auch, ob ein externer Gutachter die Situation am Kreisverkehr und seiner Umgebung untersuchen soll.

Debeerst: Linksfahren kontrollieren und bestrafen

Auch am Kreisverkehr Frerener Straße/Kiesbergstraße/Josefstraße gebe es Probleme mit Radlern, die den Kreisverkehr in der falschen Richtung befahren, erklärte Schöttmer. Dies veranlasste Debeerst zu der Forderung, die Polizei solle endlich das Linksfahren kontrollieren und bestrafen. „Es sind größtenteils die Fehler der Radfahrer, dass Unfälle passieren“, sagte die ADFC-Vertreterin. Auch an der Einmündung der Wilhelm-Berning-Straße auf die Georgstraße passieren häufig Unfälle. Schöttmer skizzierte das Problem kurz und knapp: „Abbiegende Autos und falsch fahrende Radfahrer.“

„Altes Sorgenkind“ am Willy-Brandt-Ring

Auch am Kreisverkehr Willy-Brandt-Ring/Waldstraße kracht es immer wieder. Häufig davon zwischen Radlern, die aus der Waldstraße auf der linken Seite fahrend, die Einmündung des Willy-Brandt-Ringes in falscher Richtung queren, und Autos, die dort in den Kreisverkehr einfahren. Schöttmer bezeichnete die Stelle als „altes Sorgenkind“. Die Radler würden schon auf der Waldstraße falsch fahren. Debeerst sah die Ursache hierfür darin, dass die Schüler von der Gebrüder-Grimm-Schule aus kommend, links geführt würden und dann einfach links weiter fahren würden.

Insgesamt 18 Unfallhäufungsstellen

Insgesamt beriet der Verkehrsausschuss über 18 Unfallhäufungsstellen in Lingen. Polizeihauptkommissar Hackmann verwies darauf, dass alleine zehn davon vom Kreisverkehr Burgstraße über die Georgstraße und die Frerener Straße bis zur Hedonklinik entlang einer Linie liegen würden.